عاجل.. مجلس النواب يعلن رفع جلساته حتى 17 أبريل القادم

أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، رفع جلسات المجلس حتى يوم 17 أبريل، مداعبا النواب قبل نهاية الجلسة قائلا: طبعا انتم كده مبسوطين.

ووافق مجلس النواب نهائيا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، نهائيا تقريــر اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة السياحة والطيران المدني عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في رحلاتها من وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية.

رحلات مصر للطيران من وإلى روسيا

شهدت الجلسة البرلمانية مناقشة بين وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب والحكومة ممثلة فى المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وبحضور مستشار وزير الطيران، حيث طالب النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بتحديد سقف مالي للضمان الخاص بالتأمين على شركات الطيران التي تسافر الي روسيا و تساءل خلال الجلسة العامة قائلا : بأي عملة أجنبية نضمن طيارات مصر للطيران ".

و أضاف سالم " أطالب بتشكيل لجنة لتقييم الأوضاع المالية و الإدارية لشركات مصر للطيران و عندما طالبنا ارقام توضح حقيقة الأوضاع المالية داخل الشركة حصلنا على ارقام متضاربة .وقال متعجبا : هكذا تدار شركة مصر للطيران .

و قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة أن ال5 مليار السابقة للشركة كانت بسبب تداعيات ازمة فيروس كورونا و الاغلاق الذي حدث و الان نواجه تحديات الحرب الروسية الأوكرانية.

التغطيات الائتمانية

و قال " الشركة ترسل ارقام موثقة عن الأوضاع المالية لها بشكل رسمي و يتم الاطلاع عليها " .

وقال المستشار أمجد أحمد عارف مستشار وزير الطيران المدني للشئون السياسية والبرلمانية وممثل الاتصال السياسي بوزارة الطيران المدني أن قرض ال 5 مليار كان يستهدف تمكين الشركة من سداد أقساط خارجية حتى لا تتعرض الشركة لمشكلات .

وأشار "عارف"إلى أن المطالب المعروضة هي تغطيات ائتمانية تتعلق بظروف النقل و البضائع و السلع الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة لمدة سنة قابلة للتجديد و ليس لدينا تعثر و الشركة تقف على اقدامها و تسدد التزاماتها و قال المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية " القانون يتحدث عن ضمانة تأمينية لأن الشركات ترفض التأمين في ظل الحرب و من الصعب وضع سقف لمدة هذا التأمين لا يصعب تحديد قيمة لأن الامر يتعلق بحوادث قد تحدث لا قدر الله في ظل اخطار الحروب الحالية " .