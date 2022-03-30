وزير الداخلية يرسل برقيات تهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، وعدد من المسؤولين بالدولة.

برقية للرئيس السيسي

جاء بها: «بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم يُشرفني وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهنئة.. سائلين المولى جلت قدرته أن يكلل مسيرتكم الوطنية المخلصة بالتوفيق والسداد، يَهلُ علينا هذا الشهر الكريم في كل عام لتتجلى فيه فيوض من البركات ولترتقي فيه الأنفس بذكر الرحَمن، واليوم يَطُل علينا وقد بلغت مسيرة العمل الوطني مدارج متميزة في التنمية، وهي تواصل سعيها نحو مستقبل مفعم بالأمن والازدهار لشعب مصر العظيم، سيادة الرئيس لقد نصرت شعبك في مواقف كثيرة فبادلتك الأمة المصرية تقديرا ووفاء، ونحن في هيئة الشرطة على عهدنا نمضي بقيادتكم بعزيمة لا تلين، لتأمين مسيرة أمتنا لتحصد ثمار التنمية والرخاء، وكل عام وسيادتكم بخير».

وزير الداخلية يبعث برقية لرئيس مجلس النواب

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، جاء بها:

«يطيب لي وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم والوكلاء ولجميع السادة أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، ونحن إذ نستقبل هذا الشهر الكريم نستوحى من نفحاته العزم الأكيد لمواصلة التعاون والتكامل بين أركان الدولة المصرية العريقة لمواجهة التحديات والانتصار لإرادة الشعب المصري العظيم في معارك التنمية والازدهار والرخاء، حفظ الله مصرنا الغالية، وهيأ لها مزيداً من الرفعة والتقدم والنماء، وكل عام وسيادتكم بخــير».

وزير الداخلية يرسل برقية تهنئة لرئيس مجلس الشيوخ

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ.. جاء بها:

«بمناسـبة قرب حلول شهر رمضان الكريم يُشرفني أن اُعــرب لسـيادتكم عن أصـدق التهاني مقرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيق والسـداد.. إننا إذ نستعد لاستقبال شهر كريم ونترقب ما اختصه به المولى عز وجل من نفحات ورحمات وقيم سامية.. نستمد منها دافعاً على الإخلاص في العمل والمثابرة في السعي والبذل.. من أجل رفعة الوطن ودعم مسيرته نحو التنمية والرخاء.. مبتهلين إليه جل وعلا أن يُعيد عليكم هذا الشهر الفضيل، ومصر والأمة الإسلامية والعربية في آمان ورفعة وازدهار.. حفــظ الله مصـــر واحةً للخير والأمان.. وكل عـــــــام وسيـــادتكم بخـــــير».

وزير الداخلية يرسل برقية تهنئة لرئيس الوزراء

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للسيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

جاء بها: «بمشاعر يملؤها الاعتزاز والتقدير لشخصكم الكريم أتشرف وهيئة الشرطة أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.. داعيا المولى عز وجل أن يكلل مسيرتكم الوطنية المخلصة بالتوفيق والسداد وأن يُعيد علينا وعلى الشعوب العربية والإسلامية هذه الأيام الكريمة ونفحاتها الروحانية باليمن والخير والبركات، وكل عـــــــام وسيـــادتكم بخـــــير».

وزير الداخلية يرسل برقية تهنئة لشيخ الأزهر

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، جاء بها:-

«أتوجه لفضيلتكم بخالص التهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم.. راجين المولى جلت قدرته أن يعيد علينا هذا الشهر العظيم بالخير واليمن والبركات.. وليبقى أزهرنا الشريف لعصور عــــديدة ولأزمنة مـــديدة حصناً منيعاً لتأمين تراث وحاضر ومستقبل الأمة الإسلامية.. يحمل فى ضميره قيم الاعتدال والسماحة والوسطية.. وكل عـــام وفضيلتكم بخـــــير».

وزير الداخلية يرسل برقية تهنئة لوزير الدفاع

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للسيد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.. جاء بها:

«بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.. أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.. تستقبل الأمة الإسلامية هذه المناسبة المباركة في كل عام.. والتي تتعطر فيها القلوب بمواصلة ذكرى المولى جل فى علاه.. وترتقى فيها الأنفس وتبتعد عما سواه.. ونحن إذ نرجو أن تكون هذه القيم دافعاً لنا للمزيد من العطاء والتكاتف والفداء.. لنبتهل للمولى جلت قدرته أن يُعيد علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.. عاشت قواتنا المسلحة مهداً للبطولات وعريناً للأبطال.. وحفظ الله مصــر واحـــةً للخير والأمان.. وكل عـــــــام وسيـــادتكم بخـــــير».

وزير الداخلية يرسل برقية تهنئة لرئيس أركان الجيش

كما بعث السيد/ وزير الداخلية - برقية تهنئة للسيد الفريق/ أسامة عسكر "رئيس أركان حرب القوات المسلحة" .. جاء بها :-

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك أن نبعث لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات .. مبتهلين إلى المولى جل وعلا أن يجعله شهر خير وبركة وأمن وسلام على شعبنا المصرى العظيم .. وسائر شعوب أمتنا العربية والإسلامية .. حفظ الله مصر واحة للخير والأمان ..وكل عـــــــام وسيـــادتكم بخـــــير،،

وزير الداخلية يرسل برقية تهنئة لوزير الأوقاف

كما بعث السيد/ وزير الداخلية - برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور/ محمد مختار جمعة " وزير الأوقاف" .. جاء بها :-

يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات .. وإننا إذ نعتز بهذا الشهر الفضيل الذى تتجسد فيه قيم الصبر والمثابرة والعطاء فإننا ندعو المولى جل فى علاه أن يجعله شهراً مباركاً على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة العربية والإسلاميــــــة ..وكل عـــــــام وسيادتكم بخـــــير،،

وزير الداخلية يرسل برقية تهنئة لمفتي الجمهورية

كما بعث السيد/ وزير الداخلية - برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور/ شوقى علام "مفتى جمهورية مصر العربية".. جاء بها :-

يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم أن نتقدم لشخصكم الكريم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات .. داعياً المولى القدير أن يعُيد على فضيلتكم هذه المناسبة الكريمة .. بموفور الصحة ودوام التوفيق .. وعلى أمتنا الإسلامية بمزيد من الخير واليمن والبركات إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير ..وكل عـــــــام وفضيلتكم بخـــــير،،

كما بعث السيد/ محمود توفيق - وزير الداخلية - برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام .. جاء بها:-

بمشاعر يملؤهـا الإعــزاز والتقديــر لجميع الإخوة من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين .. وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام .. يسُرنى أن أُعرب عن صادق التهنئة وخالص التمنيات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.. إننا إذ نستعد لإستقبال هذا الشهر الكريم والذى إختصه المولى عز وجل بالرحمة وحُسن الثواب .. ونستمد من فضائله قيم سامية تكون لنا دافعاً على الإخلاص فى العمل والمثابرة فى السعى .. فداءً للوطن ودعماً لمسيرته نحو التنمية والرخاء مبتهلين إليه جل وعلا .. أن يُعيد عليكم هذا الشهر الفضيل ومصر والأمة العربية والإسلامية فى أمان ورفعة وإزدهار ..وكل عــــــام وأنتــم جميعــــاً بخــــــير،،