مواعيد عمل منافذ شركات الاتصالات خلال شهر رمضان.. قبل وبعد الإفطار

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تعليمات بشأن أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور طوال فترة شهر رمضان المبارك، وهي كما يلي:

مواعيد منافذ مشغلي خدمات الاتصالات قبل الإفطار

- طوال أيام الأسبوع: من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا.

- يوم الجمعة: من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا وحتى الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

مواعيد منافذ مشغلي خدمات الاتصالات بعد الإفطار

- طوال أيام الأسبوع: من الساعة الثامنة والنصف مساءً حتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.

- يومي الخميس والجمعة: من الساعة الثامنة والنصف مساءً حتى الساعة الثانية عشرة صباحًا.

وتلتزم منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات الموجودة في المراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.

ووجّه جهاز تنظيم الاتصالات، شركات المحمول الأربع العاملة بالسوق المصري، بمنح مستخدمي التطبيق التفاعلي للجهاز My NTRA واحد جيجابايت إنترنت مجانية، للمستخدمين الجدد الذين يسجلون وينشئون حسابا جديدا بالتطبيق خلال الفترة من 10 مارس إلى 1 أبريل 2022 صالحة للاستخدام خلال أسبوع من الحصول عليها.

يمكن لمستخدمي خدمات الاتصالات ومن خلال تطبيق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الحصول على المعلومات الخاصة بالخدمات، لتعزيز قرار اختيار مشغل الخدمة الأفضل لهم والحصول على مجموعة من الخدمات التفاعلية، حيث يمكن التعرف على أرقام الخطوط المسجلة باسم المستخدم، بجانب عددها دون الحاجة للتوجه لأفرع الشركات.

أماكن وعناوين منافذ البيع المعتمدة لشركات المحمول

كما يمكن التعرف على أماكن وعناوين منافذ البيع المعتمدة لشركات التليفون المحمول العاملة بالسوق المصري، والتعرف على ترتيب الشركات الأفضل في خدمات الصوت ونقل البيانات بالمناطق التي يحددها المستخدم بالخريطة التفاعلية، كما يمكن للمستخدمين ومن خلال التطبيق الاستعلام أو إلغاء الخدمات الترفيهية، وذلك بعد أن قام الجهاز بدراسة شكاوى المستخدمين التي تم رصدها في الآونة الأخيرة من احتساب مبالغ إضافية على الباقات الشهرية.