ضبط اثنين متهمين باقتحام منزل مسن وقتل شقيقته لسرقتهما بشبرا الخيمة

تمكنت مديرية أمن القليوبية، من ضبط متهميّن باقتحام منزل مسن وشقيقته بدائرة قسم أول شبرا الخيمة وسرقة مبلغ مالي ومصوغات ذهبية، إذ تعديا على المجنى عليهما بالضرب ما أدى إلى مصرع السيدة وإصابة شقيقها بجروح، ثم قام المتهمان بتوثيق المسن وفرا هاربين، إلى أن تمكنت قوات الأمن من ضبطهما.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما صرحت بدفن جثة المجني عليها، عقب مناظرة الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث.

مصرع ربة منزل بشبرا

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ بمصرع ربة منزل على يد مجهولين، وإصابة شقيقها.

وانتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم أحمد عصر، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، ومعاونة النقباء محمود شكري وعلاء بيومي ومكسيموس ماجد وعادل محمد.

الجار خطط للجريمة

وبالمعاينة والفحص تبين قيام كل من «أحمد و ع»، و«أحمد م ع»، يعملان طباخين، أحدهما مقيم بالشقة المقابلة للمجنى عليها بمنطقة مدينة السعادة دائرة قسم أول شبرا الخيمة، بوضع خطة للدخول لشقة المجني عليها «خليل س خ»، 79 سنة، و«عزيزة س خ»، 72 سنة، وسرقتهما.

وبمناقشة المجني عليه، أكد دخول المتهمين ملثمين للشقة وتعديهما عليه بالضرب وعلى شقيقته باستخدام عصا خشبية، وتم تقييد يديه وإصابته بخدوش وسحجات بالساعد الأيمن وكدمات بالرأس.

وعُثر على جثة شقيقة المسن، ربة منزل، ملقاة على وجهها وترتدي كامل ملابسها، وبمناظرتها تبين إصابتها بكدمات في وجهها، ووجود دماء بالأنف، وبعثرة بجميع محتويات الشقة.

المتهمان: سرقنا 3000 جنيه

وبمواجهة المتهمين أقرا باعتزامهما سرقة المجني عليها لكبرهما في السن، حيث أنهما بعد هذه الجريمة سرقا مبلغ 3000 جنيها، وقطعة ذهبية، وجرى ضبطهم بعد إرشاد المتهمين لدى صديقهما الثالث.