العثور علي جثة مسن مجهول الهوية في أحد شوارع الساحل بشبرا

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور علي جثة مجهولة لمُسن في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الساحل في شبرا بالقاهرة، وتم نقل الجثة الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة التي قررت انتداب الطب الشرعي لاجراء الكشف الظاهري لبيان سبب الوفاه ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه.

قرارات النيابة بشأن الواقعة

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف هوية المتوفي ثم استدعاء أسرته، وطلبت النيابة العامة التحفظ علي كاميرات المراقبة بمنطقة العثور علي الجثة تمهيدا لتفريغها لكشف غموض الواقعة.

وطلبت النيابة العامة أخذ بصمات المتوفي ومطابقتها للبصمات المتواجده في قطاع الأمن العام في محاولة لكشف هوية المتوفي، إضافة إلى تصوير الجثمان ونشر الصور علي أقسام الشرطة المختلفة في القاهرة والجيزة للتعرف عليها من قبل المترددين علي أقسام الشرطة من المواطنين والعاملين في تلك الأقسام.

مصدر أمني : فحص بلاغات التغيب لتحديد هوية صاحب الجثة

وتلقي مأمور قسم شرطة الساحل بلاغا بالعثور علي جثة في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة ، وبالإنتقال تبين العثور علي جثة مسن في العقد السادس من العمر ويرتدي كامل ملابسة الداخلية والخاريجة ، وبالفحص والتفتيش لم يتم العثور علي أيه مستندات تدل علي هويته ، وتم نقل الجثة الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

وقال مصدر أمني إنه جرى تحرير محضر بمواصفات الجثة المجهولة، وجار فحص بلاغات التغيب في أقسام الشرطة المختلفة بالقاهرة، وأضاف المصدر أنه حال عدم التوصل إلى هوية المتوفى سيجري توسيع النطاق عن طريق فحص بلاغات التغيب في أقسام الشرطة المختلفة بمحافظتي الجيزة والقليوبية، وأوضح المصدر أنه جرى أخذ بصمات المتوفى لمطابقتها بالبصمات الموجوده في قطاع الأمن العام تنفيذا لقرار النيابة العامة.