وفاة شقيق عفاف شعيب.. حالة حزن تسيطر على الفنانة ولم تعلن موعد العزاء

حرص العديد من الفنانين على تقديم العزاء في وفاة شقيق عفاف شعيب، بعد إعلانها وفاة شقيقها «محمود» صباح اليوم، إذ سيطرت حالة من الحزن على الفنانة، وجرى تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بعد صلاة الظهر، من مسجد السيدة نفيسة، بحضور كل أفراد الأسرة والمقربين من الفنانة.

تفاصيل وفاة شقيق عفاف شعيب

وأعلنت الفنانة عفاف شعيب في الساعات الأولى من صباح اليوم، وفاة شقيقها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ نشرت صورة من الآية القرآنية التي تقول «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي»، وعلقت عليها قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. شقيقي محمود شعيب في ذمة الله».

ومن ناحية أخرى، أعلن الفنان محمود عامر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وفاة شقيق عفاف شعيب قائلا: «شقيق الفنانة الكبيرة عفاف شعيب في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، الجنازة بعد صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة، البقاء والدوام لله، خالص العزاء والمواساة، ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته».

عفاف شعيب تنعى أحمد حلاوة

في سياق منفصل، حرصت الفنانة عفاف شعيب على نعى الفنان أحمد حلاوة، الذي رحل عن عالمنا منذ أيام متأثرًا بإصابته بمضاعفات فيروس كورونا، وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «في جنة الخلد والنعيم الفنان المحترم الخلوق المتميز، ربنا يرحمه ويغفرله، ويثبته عند السؤال، هذا الفنان الكبير كان أول من شجعني على دخول معهد التمثيل».

وأضافت «شعيب»: «كان وقتها معيدًا في أكاديمية الفنون، وكان يتقن اللغة العربية وأعطاني مشهدًا طويلًا من روميو وجولييت، ونجحت وتفوقت في دخولي المعهد، وهو إنسان مثقف وراقي في تعامله، الله يرحمه ويحسن إليه، واجعله يا رب من أهل الجنة أمين يا رب العالمين».

المشاركة في حدوتة «مريم»

يذكر أن الفنانة عفاف شعيب شاركت مؤخرًا في بطولة حدوتة «مريم» ضمن أحداث مسلسل «زي القمر» من بطولة الطفلة ريم عبدالقادر، رشا مهدي، إسلام حافظ، عفاف شعيب، سلوى عثمان، حسام فارس، إخراج حسام معتز.