عفاف شعيب تنتهى من تصوير حكاية «مريم» ضمن مسلسل «زى القمر»

انتهت الفنانة عفاف شعيب، وفريق عمل حكاية «مريم» من مسلسل «إلا أنا» مساء أمس السبت، من تصوير المشاهد المتبقية فى العمل، وذلك فى أحد الأماكن الخاصة بالتصوير فى منطقة المقطم، وبذلك تصبح جاهزة للعرض بعد الحكاية التى يتم عرضها الآن.

حكاية مريم مسلسل زى القمر

ويشارك فى حكاية «مريم» من مسلسل «زى القمر»، عدد من الفنانين منهم عفاف شعيب والطفلة ريم عبدالقادر، ورشا مهدى وسلوى عثمان وإسلام حافظ، والحكاية من تأليف أحمد أنور وأحمد عبدالجواد، وإخراج معتز حسام.

وحكاية «مريم» تدور هذه المرة حول فكرة التبني، والتى تتجسد فى الطفلة ريم عبدالقادر، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى إنساني.

يذكر أن الطفلة ريم عبدالقادر بطلة الحكاية كانت قد تألقت خلال الفترة الماضية فى عدد كبير من الأعمال الفنية كان آخرها مسلسل «خلى بالك من زيزي»، والذي تم عرضه فى السباق الرمضاني الماضي، بمشاركة أمينة خليل ومحمد ممدوح وعلى قاسم وصبرى فواز وأسماء جلال وتامر نبيل، وعدد أخر من الفنانين، وهو من تأليف ورشة مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى.

تفاصيل مسلسل زى القمر

يذكر أن مسلسل «زى القمر»، تضمن عددا كبيرا من الحكايات منها حكاية «مش هنفرح بيكى» لجومانا مراد، والتى قررت إدارة قناة «CBC» إعادة عرضها مرة أخرى.

وهناك أيضا حكاية «زى القمر» للقاء الخميسي، وحكاية «أم العيال» لرانيا فريد شوقي، وحكاية «عقبال عوضك» لمى كساب، وحكاية «غالية» لدرة، وحكاية «اللى خلف مامتش» لسوسن بدر، وحكاية «مش مبسوطة» لبشرى وداليا مصطفى.