تركي آل الشيخ: مصر خط أحمر لدى السعودية وأهلها.. وقلوبنا تنبض بحبها

قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، إن ثمّة خطوط حمراء عند المملكة العربية السعودية وأهلها، والسعوديين، ومصر واحدة منها، ولا يسمح بالتجاوز ضدها.

تركي آل الشيخ: مصر خط أحمر

ودوّن آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: «هناك خطوط حمراء عند السعودية والسعوديين، ولا شك أنّ مصر الغالية واحدة من تلك الخطوط التي لا يسمح بالتجاوز عليها، ولا تأخر عن الوقوف إلى جانبها».

وتابع رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية: «الكنانة ليست شيئا عاديا، فالكنانة تنبض قلوبنا بحبها، حفظ الله مصر وحفظ الله شعبها، وكل شبر فيها، وفتح عليها أبواب السماء بالخير».