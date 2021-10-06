تركي آل الشيخ يهنيء المصريين بذكرى انتصار أكتوبر

قدم تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، التهنئة لمصر وجيشها وشعبها بالذكرى الـ48 لانتصارات حرب أكتوبر 1973. ونشر تركي آل الشيخ صورة للرئيس الراحل محمد أنور السادات، مرتديا ملابسه العسكرية عبر حسابه الرسمي على «تويتر» وعلق عليها: «6 أكتوبر رجل عاش شجاعًا ومات شهيدًا».

ويحتفل الشعب المصري اليوم الأربعاء بذكرى نصر أكتوبر، حين عبرت القوات المسلحة المصرية خط بارليف لتسترد أرض سيناء في السادس من أكتوبر عام 1973.

احتفالات وزارة الثقافة بانتصارات أكتوبر

في سياق متصل تنظم وزارة الثقافة المصرية نحو ألف فعالية فنية وفكرية حية في القاهرة والمحافظات بمختلف المواقع الثقافية احتفالا بالذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة الى جانب عروض على قناتها باليوتيوب وكذلك المنصات الالكترونية التابعة للقطاعات على شبكة الانترنت.حيث قالت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم إن انتصارات أكتوبر تمثل ذكرى خالدة تعبر عن قدرة المصريين على تجاوز التحديات، مشيرة إلى أنها جسدت أسمى معاني الوحدة الوطنية والتي تجلت في تلاحم الشعب مع القوات المسلحة لتحقيق الانتصار العظيم الذي يعد إحدى معجزات العصر الحديث، مؤكدة الحرص على إحياء هذه الذكرى وإبراز أثرها على المجتمع خاصة لدى النشء والشباب لترسيخ قيم الولاء والانتماء من خلال كافة الوسائل والفنون الإبداعية وذلك لخلق أجيال جديدة أكثر وعياً بقضايا الوطن.

كما أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، تفاصيل الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، اليوم حيث تقدم الهيئة برنامجًا مكثفًا بعنوان «في 6 ساعات»، تقدم خلاله أنشطة وفعاليات ثقافية وفنية متنوعة، تنطلق جميعها في توقيت واحد من الثانية ظهرًا وحتى الثامنة مساءً، وتنفذ خلالها الهيئة أكثر من 350 نشاطا فنيًّا وثقافيًّا بفروعها ومواقعها الثقافية في كل المحافظات احتفالا بذكرى النصر الخالد.