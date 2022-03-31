محسن منصور يوجه رسالة لياسر فرج بمناسبة حفل زفافه: «ربنا يسعد أيامك»

وجه الفنان محسن منصور رسالة إلى الفنان ياسر فرج بمناسبة زواجه من هبة الهواري، منذ أيام، واحتفاله بعقد القران وسط جو عائلي بسيط، معربًا عن أمله في أن يعيش الزوجان أيامًا سعيدة.

محسن منصور يوجه رسالة لصديقه ياسر فرج

ونشر «منصور» صورة تجمعه بالفنان ياسر فرج وهبة الهواري عبر حسابه الشخصي على «فيسيوك»، وعلق عليها قائلًا: «أحلى صباح وأحلى عرسان أخويا الغالي وعشرة السنين ياسر فرج، والقمر الجميلة الرقيقة هبة الهواري».

وتمنى لهما السعادة خلال الفترة المقبلة قائلًا: «ربنا يسعد أيامكم، فرحان بيكم وليكم».

ياسر فرج يتصدر محركات البحث

وتصدر الفنان ياسر فرج محركات البحث على «جوجل»، بعدما نشر صورته مع هبة الهواري، والتي تعد زوجته الثانية، إذ أنه ارتبط بها بعد وفاة زوجتة الأولى العام الماضي.

قصة حب جمعت بين ياسر فرج وهبة الهواري

قصة حب جمعت بين ياسر فرج وهبة الهواري، إذ تعرفا على بعضهما البعض من خلال المسلسل الإذاعي «غرام وإكصدام» والذي أنتجته لإذاعة راديو مصر، وكان العمل من إنتاجها وتمثيل ياسر فرج بمشاركة عدد من النجوم، منهم يسرا اللوزي وأحمد صيام، وعُرض المسلسل في رمضان الماضي 2021، والمسلسل الإذاعي من تأليف أحمد درويش، وإخراج إيهاب منير.

معلومات عن هبة الهواري

هبة الهواري تبلغ من العمر 38 عامًا، وتعمل هبة الهواري في راديو شعبي FM، وقدمت هبة على موجات أثير الراديو فقرات وبرامج متعددة، وتعتبر من الأصوات المميزة لجمهور الراديو، والبرنامج اليومي لهبة الهواري في الوقت الحالي على أثير شعبي FM وهو بنت البلد، ويعتبر برنامج بنت البلد ليس أول برامجها وقدمت من قبل برنامج بعنوان كل الكلام.