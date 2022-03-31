«الملا» يبحث مع وزير الخارجية الأنجولي التعاون لمواجهة تحديات صناعة الطاقة

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الأنجولي تيتي أنطونيو، ووزيرة الشباب والرياضة الأنجولية أنا باولا، والوفد المرافق.

وبحث وزير البترول جهود التحول الطاقي، والتحديات الحالية التي تواجه صناعة البترول والغاز العالمية، خصوصا في القارة الأفريقية، وسبل توحيد الجهود والتعاون بين الدول الأفريقية؛ لمواجهة هذه التحديات ودعم الاستثمارات في مجالات الوقود الأحفوري بهدف تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلاً عن نتائج القمة العالمية للمناخ COP 26، وفرص عرض القضايا والمبادرات الإفريقية، خلال القمة العالمية القادمة COP 27 التي ستستضيفها مصر كممثل لقارة إفريقيا.

مصر وأنجولا يبحثان التعاون في مجالات الطاقة

وأكد الملا، خلال اللقاء، أنّ لدى مصر وأنجولا فرصا كبيرة للتعاون في مختلف مجالات الطاقة وخاصة في مجال تصدير الغاز المسال، واستعرض الوزير أنشطة شركات قطاع البترول المصرية والمشروعات التي تنفذها أو تساهم في تنفيذها في قارة أفريقيا والدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن المباحثات التي تمت مع وزراء ومسؤولى الطاقة بقارة أفريقيا خلال مؤتمر إيجبس 2022، ومؤتمر سيراويك بالولايات المتحدة الأمريكية؛ لإعداد المبادرة المصرية عن إفريقيا للتحول الطاقي استعداداً لإطلاقها خلال القمة العالمية للمناخ COP 27.

وستتناول جهود انتقال الطاقة ليس فقط في إفريقيا ولكن في الدول النامية أيضاً وتوصيل رسالة للعالم، أنّ هذه الدول تحتاج لتنمية مواردها الطبيعية بالتوازي مع خطط الانتقال الطاقى بما يفيد اقتصادياتها ومصالح شعوبها، منوها بأهمية توفير التمويل اللازم، والتكنولوجيات المطلوبة للدول الأفريقية لتنفيذ هذه المشروعات.

وأكد الملا أهمية تكثيف التعاون والتكامل بين الدول الأفريقية بهدف تطوير وتنمية ثرواتها البترولية، وتنفيذ المشروعات البترولية بالاستفادة من إمكانات وخبرات كل دولة وتوفير الاستثمارات اللازمة لهذه المشروعات من خلال صندوق الاستثمارات الأفريقية للتمويل المشترك والعمل على دعمه تحت مظلة منظمة الدول الأفريقية المصدرة للبترول الأبو APPO، منوهاً بإمكانية الاستفادة من خبرات الشركات المصرية العاملة في مجالات تصميم وتنفيذ المشروعات والتي توسعت في أنشطتها خلال الفترة الماضية، وخاصة في قارة إفريقيا والدول العربية، إضافة إلى تبادل الخبرات والتدريب لرفع مهارات الكوادر البشرية.

وزير الخارجية الأنجولي يتطلع للتعاون مع مصر

ومن جانبه أعرب أنطونيو عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع شركات قطاع البترول المصرى والاستفادة من الخبرات التى اكتسبتها من خلال تصميم وتنفيذ المشروعات فى عدة دول بمعايير أداء عالمية ، موجهاً الدعوة لمسؤولي الشركات المصرية لزيارة العاصمة الأنجولية لواندا قريباً لبحث فرص ومجالات التعاون المتاحة، مؤكدا أن أنجولا دولة منتجة للبترول والغاز وتمارس نشاط تصدير الغاز المسال وأنها تسعى لتعزيز الشراكات مع مصر والدول الأفريقية الأخرى لتطوير مجالات العمل البترولى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة فى مجالات التكرير والبتروكيماويات ومستودعات التخزين.

وتم خلال المباحثات الاتفاق على تعزيز التعاون المباشر بين شركات قطاع البترول مثل بتروجت وإنبى وصان مصر وغيرها مع شركة البترول الوطنية فى أنجولا "سونانجول" فى مجالات التخطيط الهندسى وتنفيذ المشروعات والانشاءات.

حضر جلسة المباحثات سفير أنجولا فى مصر نيلسون مانويل والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت.