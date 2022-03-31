القوى العاملة تبحث سفر العمالة المصرية لموسمي رمضان والحج مع القنصل السعودي

التقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في مكتبه بديوان عام الوزارة، القنصل العام للمملكة العربية السعودية في القاهرة، الدكتور سلطان السبيعي، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين المصري والسعودي حول سفر العمالة المصرية من السائقين والعمال للعمل خلال موسمي شهر رمضان الكريم، والحج لخدمة زوار بيت الله الحرام.

العلاقات المصرية السعودية

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير، بالقنصل والوفد المرافق، مؤكدا عمق العلاقات المصرية السعودية في شتى المجالات، والتعاون المشترك بين البلدين في العديد من الأعمال والمشروعات التي تخدم صالح الدولتين وتساهم في تنميتها وتقدمها.

وأكد الوزير، أنّ العمالة المصرية من أكفأ العمالة الموجودة في العالم أجمع، تنفذ المطلوب منها بكل جهد وتفانٍ وإخلاص، وتتميز به دون غيرها من العمالة في باقي الدول، كما تعتبر المملكة العربية السعودية بلدها الثاني وهي من أولى الوجهات التي يرغبون في العمل بداخلها لحسن المعاملة والتقدير.

الحد الأدنى للأجور

ولفت الوزير، إلى ضرورة الاهتمام بأجر العمال بحيث لا يقل عن الحد الأدنى للأجور في الدولتين، وإثبات ذلك في العقود المبرمة بين الطرفين، ما يساعد على تحقيق مزيد من العمل والإنتاج، ويعتبر ذلك حافزا لهم للعمل مرة أخرى في وقت الاحتياج.

من جانبه، قدّم القنصل السعودي، الشكر والتقدير للوزير، على حفاوة الاستقبال، وعلى الجهود القائمة بين الطرفين لتذليل العقبات أمام اللجنة المشتركة لتسفير العمالة للعمل خلال موسمي رمضان والحج في إطار القانون بالبلدين.

حضر اللقاء من الجانب السعودي، إحسان زمزمي نائب رئيس النقابة العامة للسيارات، وسمير خليفة الرئيس التنفيذي لشركة رواحل، وخالد جمل الليل الرئيس التنفيذي لشركة حافل، وباسل جستنية الرئيس التنفيذي لشركة خُقير.

ومن جانب الوزارة، إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير، وحمدي جابر رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل، وهيثم الدهان مدير إدارة الشؤون السياسية والاقتصادية.