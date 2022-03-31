مفتي الجمهورية: زيادة حالات الطلاق في أول 5 سنوات زواج بسبب السوشيال ميديا

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن كل ما يصدر عن دار الإفتاء المصرية يؤدي إلي استقرار المجتمع، لأن كل المقاصد الشرعية من حفظ الدين والأنفس والعقل والعرض والمال، لا تستقر إلا باستقرار المجتمع، ويتم تغيير الفتوى بين الحين والآخر لتغير الظروف المجتمعية والزمان والمكان لاستقرار المجتمع، وفي هذا الصدد جرى تخصيص فتوى هاتفية، يستطيع أي شخص من خلال هاتفه المحمول، الاستفسار عن أي مشكلة، وكذلك الفتوى الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني، إلى جانب الفتوى المكتوبة ويتم إنتاج 5 آلاف فتوى في اليوم.

جاء ذلك خلال إطلاق مبادرة «وعي من أجل التنمية والحياة الكريمة»، بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.

مفتي الجمهورية: رصدنا 700 تقرير عن فتاوى المجموعات الإرهابية

وأوضح «علام»، إن هناك مجموعات إرهابية متطرفة تنادي بأفكار غريبة مخالفة للنصوص الشرعية، ويجرى رصد كل ما يقال عنها، وحتى الآن تم رصد 700 تقرير عن فتاوي المجموعات الإرهابية، كما تم إصدار كتابين للدليل المرجعي لمكافحة الفكر المتطرف، وإصدار كتاب آخر عن التأسلم السياسي الذي لم ينجح في الوصول إلى أهدافه، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء مركز متخصص لدراسات التطرف.

وتابع مفتي الجمهورية: «حركة الطلاق كانت متسارعة للغاية في الخمس سنوات الأولى، وتم التعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية وتوصلنا إلى أن الأسباب هي مواقع التواصل الاجتماعي، وتدخل الأهل، وعدم معرفة أطر العلاقات الزوجية بين الزوجين حديثي الزواج».

دورات تدريبية للمقبلين على الزواج

وأكد «علام»، أنه جرى العمل على الإجراءات الوقائية من خلال دورات تدريبية للمقبلين على الزواج، تدور حول فن إدارة البيت وكيفية اجتياز المشكلات بين الزوجين، بخلاف إنشاء مركز الإرشاد الزواجي، الذي يستقبل حالات كثيرة ويوضح للزوجين طريقة اجتياز المشكلات، مؤكدًا أن مشكلة الطلاق المتزايد تؤرق المجتمع المصري، و5 آلاف حالة في الشهر تستفسر عن الطلاق لم يقع منها سوى حالة واحدة، وجرى الاتفاق مع وزير العدل على عمل دورات تدريبية للمأذونين.