مفتى الجمهورية: الفساد آفة عالمية والإسلام حرم كل صوره

قال الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، إن الفساد ظاهرة تعاني منها الإنسانية، فهو آفة عالمية لم تخلو منها دولة، ويعد عقبة خطيرة أمام سيادة القانون والتنمية المستدامة.

وأشار إلى تكاتف العقلاء من أجل القضاء عليها، لافتا إلى أنه في مصر تتعدد الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد منها هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات والأموال العامة وغيرها الكثير.

جاء ذلك خلال مؤتمر محافظة القاهرة بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الفساد، بحضور الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وعدد كبير من قيادات المحافظة ورؤساء الأحياء.

وأضاف مفتى الجمهورية، أن الإسلام سن عدد كبير من السنن الوقائية لمكافحة الفساد وتقويم الفرد، كما اتخذ الإسلام كثير من التدابير الاحترازية لغلق الأبواب أمام الفساد، من بينها مكافحة الفقر والمحاسبة.

وأشار إلى أن الإسلام جرم كل صور الفساد وحرم السرقة والرشوة ولعن الراشى والمرتشى، وأمر بمواجهة ومكافحة الفساد، ومن أول وسائل مكافحة الفساد هو التوعية بخطورته وما يترتب عليه وينبغى تطوير الخطاب الإعلامى على تناول هذه القضية، وعقد دورات تدريبية للإعلاميين والخطباء على كشف ذلك، مشيرا إلى أن دار الإفتاء وقفت فى مقدمة المؤسسات التي واجهت الفساد حيث أصدرت الفتاوي التي تحذر وتحرم التعدي على المال العام وغيرها من ظواهر الفساد.

يذكر أن العالم في التاسع من شهر ديسمبر من كل عام يحتفي باليوم العالمي لمكافحة الفساد، ويعد الفساد من أخطر القضايا التي تواجه الدول، فهو أداة قد تعطل حركة التنمية الاقتصادية والسياسية، وتساهم فى خلق حالة من عدم الاستقرار، لكافة المؤسسات، لذلك كان لابد من زيادة الوعى بخطورة الفساد من أجل مكافحته.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 أكتوبر عام 2003 اتفاقية مكافحة الفساد، ودخلت حيز التنفيذ فى ديسمبر 2005، حيث تعد هذه الاتفاقية متعددة الأطراف تتفاوض بشأنها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتضم 71 مادة مقسمة إلى 8 فصول على أن تقوم الدول الأطراف بتنفيذ عدة تدابير لمكافحة الفساد، والتي قد تؤثر على القوانين والمؤسسات والممارسات.