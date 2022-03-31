حازم ياسين يناشد تجهيز ملف طبي عن مخاطر الليزر: يؤدي إلى عمى دائم

ناشد الدكتور حازم ياسين، أستاذ طب وجراحة العيون بقصر العيني، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بتهجيز ملف طبي كامل عن تأثير الليزر على حرق شبكية العين.

جاء ذلك على خلفية ما تعرض له منتخبنا الوطني من الجمهور السنغالي، في المباراة التي جمعتهما على استاد عبد الله واد «ديامينياديو» ضمن منافسات المرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر، وانتهت بتأهل السنغال بركلات الترجيح.

حازم ياسين: أشعة الليزر قد تؤدي إلى العمى

وشهدت حلقة أمس من برنامج «ملعب on time»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير على قناة on time sports، مداخلة هاتفية للدكتور حازم ياسين، أكد خلالها، أن أشعة الليزر إذا أصابت مركز الإبصار، فإنها ستؤدي إلى عمى دائم، نتيجة لحرق الخلايا ذات الصلة.

ووفقا لما ذكره أستاذ طب وجراجة العيون بقصر العيني، فإن استهداف لاعبي المنتخب الوطني بالليزر في المباراة الأخيرة، كان يختلف تمامًا عن استخدام الليزر في المباريات الأخرى، إذ إن الجمهور كان في نفس المستوى الأفقي للاعبين، وكان يوجه الليزر على أعين اللاعبين بشكل مباشر، كما لو كان يسدد عليها.

عقوبة صارمة في القانون الأمريكي ضد مستخدمي الليزر

القانون الأمريكي ينص على أن توجيه شعاع الليزر على أحد رجال الأمن، قد يؤدي إلى عقوبة بالسجن لسنوات، ودفع غرامة مالية كبرى، كما أن فرد الأمن يحق له مهاجمة من يسلط الضوء عليه.

ويؤدي الليزر إلى فقدان تركيز وزغللة مؤقتة، بحسب الدكتور حازم ياسين، مؤكدًا أن هذا الملف إذا كان مدعومًا بكل التقارير الطبية والأبحاث العلمية العالمية، فإنه سيكون جيدًا، مطالبا باتخاذ المسار القانوني بالأدلة العلمية.

أنواع الليزر

وهناك نوعان من الليزر؛ الأول أحمر اللون، والثاني أخضر، موضحًا أن الليزر ذا اللون الأخضر يخترق درجات أعمق لنسيج الشبكية، وهو ما قد يؤدي إلى حرق في مركز الإبصار أو مركز الشبكية، مشيرًا إلى أن اللاعبين لو كانوا اشتكوا من الليزر ووضعوا أيديهم على أعينهم بسبب الألم وأخبروا الحكم بهذا الأمر، لكان ملزمًا بوقف أو إلغاء المباراة.