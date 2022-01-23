مستشار وزير التموين يكشف تكلفة دمغ جرام الذهب بنظام الليزر الجديد

قال اللواء عبد الله منتصر، مستشار وزير التموين لشئون دمغ المصوغات والموازين، إنه ليس إجباريا، ومن يرغب من المواطنين يتوجه إلى مصلحة الدمغة من أجل دمغ مصوغاتهم بنظام الليزر الجديد، منوهًا إلى أن الأمر يرجع لرغبة المواطن في تكويد الذهب الخاص به بالليزر من عدمه.

تكلفة دمغ الذهب القديم بالليزر

وكشف منتصر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تكلفة دمغ الذهب بالليزر على المواطن ستكون جنيه نصف الجنيه على كل جرام ذهب، مشيرًا إلى أن قبل عملية الدمغ سيتم تحليل الذهب لمعرفة مكوناته، قائلًا: «تحليل الذهب يبين مدى نسبة الذهب في كل مشغولة ذهبية مع نسبة الفصوص والنحاس أيضًا».

وأضاف مستشار وزير التموين لشئون دمغ المصوغات والموازين، أن هناك رسوم بتكلفة رمزية سيتحملها المواطن مقابل دمغ الذهب القديم الذي يملكه، مؤكدًا أن دمغ الذهب القديم ليس إجباريا، لأنه سيظل كما هو ولم يفقد من قيمته مدى الحياة.

متى يتم تنفيذ مشروع تكويد الذهب بالليزر

ونوه منتصر، أن دمغة القلم والمطرقة والمعتمدة على الذهب القديم هي دمغة صالحة مدى الحياة ولن يتم إلغائها مطلقًا، موضحا أن الدمغ بالليزر سيبدأ رسميا بنهاية العام الجاري على المشغولات الذهبية، وأن عمليات تكويد الليزر التي تتم حاليًا هي مراحل تجريبية للمشروع.

يذكر أن نظام تكويد الذهب بالليزر هو عبارة عن وضع باركود لكل قطعة ذهبية برقم لا يتكرر لأي قطعة أخرى، حيث تعتبر وزارة التموين الباركود كشهادة ميلاد لكل قطعة، فضلًا عن أن البيانات التي يحتويها الباركود عبارة عن: «بيانات المستهلك، وتاريخ التصنيع، ونوع الجرام، ووزن المشغولة الذهبية».

في سياق أخر، تدشن وزارة التموين بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية، يوم 19 فبراير المقبل وحتى يوم 21 من الشهر نفسه، معرض «نيبو للذهب» والذي سيشارك فيه تجار الذهب والورش الحرفية.