طارق الأدور: منتخب مصر واجه الليزر والجماهير في السنغال

قال المعلق الرياضي، الدكتور طارق الأدور، إن منتخب مصر كان لديه فرصة لتعويض خسارته أمام السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية لكنه لم يستغلها وواجه ظروفًا صعبة في السنغال في الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم، بسبب استخدام الليزر من قبل الجماهير والتشجيع خلال الميكروفونات الخاصة بالملعب.

صلاح ضيع الضربة وخسر دخول التاريخ

وأضاف «الأدور»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج « من مصر»، على فضائية «CBC» المذاع مساء اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن أحمد سيد زيزو سجل 20 ضربة جزاء متتالية ولم يهدر أي ركلة منذ فترة وإذا سجل الكرة اليوم كان سيدخل تاريخ أفضل 10 لاعبين في العالم يسجلون ضربات الترجيح.

منتخب مصر لم يتعلم من ضربات الجزاء

وأكد المعلق الرياضي، أن منتخب مصر لم يتعلم من ضربات الجزاء التي حدثت في البطولة العربية أمام قطر ومنتخب السنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا، لافتا إلى أن المدير الفني حاول إظهار لاعبين جدد بقدر استطاعته.

العامل النفسي للاعبي منتخب مصر

فيما قال الناقد الرياضي، آسر حسين، إن العامل النفسي للاعبي منتخب مصر كان عليه دور كبير في الهزيمة أمام منتخب السنغال، مبينا أنه لم يكن هناك تحضير جيد للاعبين ولم يتعلم الجهاز الفني من الخسائر التي تعرض لها على مدى بطولات مختلفة، مؤكدا أن اللقطة المضيئة في مباراة اليوم هي إجراء تغييرات من أجل تطوير أداء المنتخب للأفضل.