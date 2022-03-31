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الأهلي يعلن إصابة رامي ربيعة وغيابه عن الملاعب لمدة شهر

كتب:

علي سمير
01:28 م | الخميس 31 مارس 2022
رامي ربيعة مدافع الأهلي

رامي ربيعة مدافع الأهلي

أعلن الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حجم إصابة رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، بعد مشاركته في مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره السنغالي، التي أُقيمت ‏الثلاثاء الماضي ضمن المرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

وقال طبيب الأهلي إنّ ‏الأشعة التي أجراها رامي ربيعة، مدافع الفريق، أثبتت إصابته بمزق في العضلة الخلفية ويحتاج ‏فترة علاج تتراوح بين 3 و4 أسابيع.

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