الأهلي يعلن إصابة رامي ربيعة وغيابه عن الملاعب لمدة شهر

أعلن الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حجم إصابة رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، بعد مشاركته في مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره السنغالي، التي أُقيمت ‏الثلاثاء الماضي ضمن المرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

وقال طبيب الأهلي إنّ ‏الأشعة التي أجراها رامي ربيعة، مدافع الفريق، أثبتت إصابته بمزق في العضلة الخلفية ويحتاج ‏فترة علاج تتراوح بين 3 و4 أسابيع.

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