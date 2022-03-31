«الفتوى والتشريع» تلزم مدينة الأبحاث بدفع 900 ألف جنيه للضرائب

ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، بأن تؤدي إلى مصلحة الجمارك 957 ألفًا و940 جنيهًا، قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عن مشمول الرسالة الجمركية، وهو عبارة عن أثاث، وأجهزة علمية، ومحابس مياه وغاز، وفيش كهرباء «بلانشات معمل»، بغرض استخدامها بمعهد الهندسة الوراثية التابع لها.

حيثيات الفتوى

وأكدت الجمعية العمومية، أن الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية استوردت من خارج البلاد مشمول الرسالة الجمركية عام 1996، بغرض استخدامها بمعهد الهندسة الوراثية التابع لها، وقد جرى الإفراج بصفة مؤقتة عن مشمول الرسالة دون تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية، وذلك نظير إقرار الهيئة بسداد الضرائب والرسوم المستحقة حال عدم صدور قرار بإعفائها؛ وإذ لم يتضمن قرار وزير المالية رقم 1667 لسنة 1998 المشار إليه إعفاء هذا المشمول من الضرائب والرسوم الجمركية.

دفع 900 ألف جنيه للضرائب كجمارك محابس مياه وغاز

ومن ثم يكون المشمول خاضعًا للضرائب والرسوم الجمركية المقررة قانونًا، لورود الأوراق خلوًا مما يفيد صدور قرار بالإعفاء من هذه الضرائب والرسوم، ولورودها خلوًا كذلك مما يفيد توفر مناط تطبيق أحكام البروتوكول المشار إليه، ومن ثم تكون الهيئة ملزمة بأداء مبلغ مقداره 957 ألفًا و940 جنيهًا إلى المصلحة، قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عن هذا المشمول.