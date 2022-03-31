السجن عامين للمتهم بالتحرش بفتاة داخل ميكروباص في التجمع

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة المتهم بالتحرش بفتاة داخل ميكروباص التجمع، بالسجن لمدة عامين.

وكانت الأجهزة الأمنية كشفت في وقت سابق، ملابسات مقطع فيديو تداوله رواد على فيس بوك، بشأن تعرض إحدى الفتيات للتحرش من قبل سائق سيارة ميكروباص.

واقعة تحرش

ورصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع الفيديو، متضمّنا تعرض إحدى الفتيات للتحرش من قِبل سائق حال قيادته ميكروباص، بالفحص تبيّن أنّ «طالبة - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة»، وحررت محضرا بقسم شرطة التجمع الخامس في القاهرة، أفادت فيه بتضررها من قائد سيارة ميكروباص، واتهمته بالتحرش بها أثناء استقلالها السيارة معه بالكرسي المجاور له، وجرى تحديد مرتكب الواقعة، وتبيّن أنّه مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة.

اعترافات المتهم

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة، من ضبطه حال استقلاله المركبة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.