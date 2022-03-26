اليوم.. نظر محاكمة عامل في تهمة التحرش بـ5 طالبات داخل إحدى المدارس

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم، جلسة محاكمة عامل مصاعد بإحدى المدارس الخاصة بمنطقة المعادي، بتهمة ارتكاب جريمة الاختطاف بالتحايل بحق 5 طالبات في المدرسة التي يعمل بها، وهتك عرضهن داخل حمام المدرسة، ومن المقرر أن تستمع اليوم المحكمة لمرافعات الدفاع.

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار وجيه شقوير، وعضوية المستشارين مجدي عبدالمجيد، وأشرف العشماوي، وأمانة سر محمود عبدالرشيد وعمر عاشور.

المتهم استغل رغبة الطالبات في قضاء حاجتهن

كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة عامل مصاعد بإحدى مدارس منطقة المعادي إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن انتهت التحقيقات باتهامه باختطاف 5 طالبات أثناء وجودهن في المدرسة بالتحايل واقتيادهن إلى دورة المياه، مستغلا رغبتهن في قضاء حاجتهن، وادعى مساعدتهن بعد أن أبعدهن عن أعين الرقباء عليهن، قاصدا ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام، فضلا عن هتك عرضهن بأن تحسس مواضع عفتهن بعد قضائهن لحاجتهن، زاعما تطهيرها لهن، مستغلا صفته وكونه من المتولين ملاحظتهن، وذلك حال كونهن لم يبلغن من العمر 12 عاما.

أولياء أمور الطالبات يروون الواقعة

وتضمنت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المتهم الاستماع لأقوال 16 شاهدا من بينهم أولياء أمور الطفلات المجني عليهن، والذين أكدوا إنهم لفت انتباههم شعور طفلاتهن بآلام والأعياء المتكرر، وأنهم بسؤال الطفلات علموا بقيام المتهم بالاعتداء عليهن داخل دورة المياه الخاصة بالمدرسة، على الرغم من عدم اختصاصه بذلك الأمر لكونه عامل مصعد، وهو ما دفعهن لتقديم بلاغات ضد المتهم والمطالبة بتقديمه للمحاكمة.