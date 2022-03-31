العثور على جثة شاب مقتول داخل شقته بحدائق أكتوبر.. مضروب بالرأس

عثرت الأجهزة الأمنية بحدائق أكتوبر، على جثة شاب داخل شقته، ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث الجيزة، إجراء التحريات لكشف غموض الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

إجراء المعاينة والتحريات

جاءت بداية التفاصيل، عندما تلقى اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية من وحدة مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر، بلاغا يفيد بالعثور على جثة لشاب متوفى مصاب بضربة بالرأس أدت إلى كسر بالجمجمة داخل منزله في منطقة حدائق أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة لكشف الغموض.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقررت النيابة المختصة نقل الجثة إلى المشرحة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت التحقيق.