«مجدي» قضى حياته في صناعة الفوانيس الفاطمية: «بعشق مهنتي ومخلص لها»

منذ صغره، تربى وكبر على حب صناعة فانوس رمضان، صنعة ورثها عن والده وأجداده، لم يكتف بذلك، بل ورث المهنة لأولاده، ليصبح أقدم صانع للفانوس الفاطمي ومن أحد مؤسسيه، لذلك يتوافد عليه الآخرون من جميع أنحاء العالم.

بداية صنع فانوس رمضان بدأت منذ قدوم المعز لدين الله الفاطمي إلى القاهرة، يوم 5 رمضان، وحينها خرج المصريون لاستقباله من فرحتهم، وكل فرد ما يحمل علبة بداخلها شمعة من بعدها بدأ يتطور الفانوس كل عام حتى وصل للشكل الحالي، وبدأت أسرة مجدي أبو العدب، صاحب الـ71 عاما، في صناعة الفوانيس منذ نشأتها، موضحا مدى حبه وعشقه لمهنة صناعة الفانوس.

تعدد أشكال وأسماء فانوس رمضان

ما يقرب من 150 اسم وشكل للفانوس، منذ قدوم المعز لدين الله الفاطمي حتى الآن: «اختلفت الأسماء والأشكال للفانوس منها (أبو ولاد) عبارة عن فانوس خارج منه بعض الاشكال وشقة البطيخ والشمامة والشويبس وغيرها كتير»، حسب ما رواه الحاج مجدي في حديثه لـ«الوطن»، خلال جولتها داخل الورشة.

الأدوات المستخدمة في صناعة الفانوس

الصفيح والزجاج، أدوات يستخدمها الحاج مجدي في صناعة فانوس رمضان الفاطمي، فضلا عن «الأزير» و«الألفونيا» كمادة لحام، قائلا: «التصميم بيطلع من دماغي وبأكون عارف أنا بعمل إيه مش بحتاج إني أجهز حاجة واحنا من كتر حبنا في المهنة التراب اللي على الفانوس بنلحسه»، حسب تعبيره، مشيرا إلى أنه يتملك 3 ورش لصناعة الفانوس، وذلك لكثرة توافد الطلب على الفانوس الفاطمي من مختلف بلدان العالم.

بداية الاستعداد لصناعة فانوس رمضان

«معنديش حاجه اسمها بطالة أنا شغال طول السنة من بعد أول 5 أيام في رمضان نبدأ نجهز للسنة الجديدة»، هكذا عبر الحاج «مجدي»، موضحا أن الإقبال على الفانوس الفاطمي يتزايد كل يوم على الأخر، نظرا لارتباطهم به، «الناس اتمسكت بالفانوس أوي».