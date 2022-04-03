دعاء اليوم الثالث من رمضان وثوابه.. اللهم أذقنا حلاوة ذكرك

يحتل شهر رمضان مكانة كبيرة في قلوب العديد من المسلمين، ويسعون في هذا الشهر إلى طاعة الله عز وجل، ويأتي دعاء اليوم الثالث من رمضان ضمن اهتمامات الكثيرين اليوم؛ انطلاقا من حرص العديد من العباد على الإكثار من الدعاء، خاصة في أثناء فترة الصيام، فرمضان هو شهر الطاعات، ويتصارع فيه العباد على العبادة وفعل الخير وكل ما يقربهم إلى الله عز وجل، وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أفضل الأدعية في اليوم الثاني من رمضان.

دعاء اليوم الثالث من رمضان الشائع

يحرص كثير من المسلمين على ترديد دعاء اليوم الثالث من رمضان، ومنه: «عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه: اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي الذِّهْنَ وَالتَّنْبِيهَ، وَأَبْعِدْنِي مِنَ السَّفَاهَةِ وَالتَّمْوِيهِ، وَأجْعَلْ لِيّ نَصِيباً فِي كُلِّ خَيْرٍ أُنْزِلَ فِيهِ، بِجُودِكَ يَا أَجْوَدَ الْأَجْوَدِينَ»، وهذا نظرا لكونه ورد عن النبي، صلى الله عليه وسلم.

كما جاء أيضا في دعاء اليوم الثالث من رمضان، الدعاء التالي: «اللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ صِيامَ الصّائِمينَ، وَقِيامي فيهِ قيامَ الْقائِمينَ، وَنَبِّهْني فيهِ عَنْ نَوْمَةِ الْغافِلينَ، وَهَبْ لي جُرْمي فيهِ يا إلهَ الْعالَمينَ، وَاعْفُ عَنّي يا عافِيًا عَنْ الُْمجْرِمينَ».

ثواب دعاء اليوم الثالث من رمضان

أما عن ثواب دعاء اليوم الثالث من رمضان، فورد أنّ كل من يحرص على ترديد هذا الدعاء، يدخل عليه ألف ملك من عند الله عز وجل بالهدايا كل يوم، إلى جانب أنّ لله سبحانه وتعالى، يبني بيتا في جنة الفردوس لكل الداعين بهذا الدعاء، ويكون به 70 غرفة، مصنوعة من نور ساطع، وكل غرفة تحتوي على 1000 فراش، وكل واحد منهم حورية.

يذكر أنّ دعاء اليوم الثالث من رمضان ليس واحدا أو ثابتا، بل هناك العديد من الأدعية المستحب ترديدها خلال هذا اليوم، ومنها:

1) اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى إقامَةِ أمرِكَ، وَاَذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وَسَتْرِكَ يا أبصَرَ النّاظِرينَ.

2) اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن اَوْليائِكَ المُقَرَّبينَ، بِرَأفَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ.

3) اَللّهُمَّ قَرِّبْني فيهِ اِلى مَرضاتِكَ، وَجَنِّبْني فيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقِماتِكَ، وَوَفِّقني فيهِ لِقِراءةِ آياتِكَ، بِرَحمَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ.