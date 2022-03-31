البحوث الفلكية والإفتاء يستطلعان هلال شهر رمضان غدا

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنّه وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، سيكون السبت المقبل الموافق 2 أبريل المقبل، غرة شهر رمضان 2022، هو أول أيام الشهر الفضيل، وغدا الجمعة سيكون آخر أيام شهر شعبان 2022، موضحا أنّ المعهد يستطلع هلال شهر رمضان 2022 غدا، بالاشتراك بين اللجان العلمية للمعهد واللجان الشرعية بدار الإفتاء ولجنة من المحافظة.

السبت أول أيام رمضان 2022

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لـ«الوطن»، أنّ استطلاع هلال شهر رمضان 2022 سيكون غدا الجمعة عقب غروب الشمس، لافتا إلى أنّ اللجان العلمية والشرعية تتحرى هلال شهر رمضان 2022 من المواقع الرسمية المخصصة للاستطلاع، والإعلان النهائي لهلال شهر رمضان 2022 سيكون من خلال دار الإفتاء المصرية في مؤتمر صحفي.

أماكن استطلاع هلال شهر رمضان

وتابع القاضي، أنّ استطلاع هلال شهر رمضان 2022 سيكون في عدد من المواقع المنتشرة بمختلف محافظات مصر، خاصة أعلى قمم الجبال والمرتفعات الموجودة على الحدود بين مصر والدول الأخرى، مشيرا إلى أنّ الاستطلاع سيكون بحضور لجان من المعهد ودار الإفتاء المصرية والمحافظة التي يتم الاستطلاع بها، وهناك أكثر من شرط لموقع الاستطلاع تتمثل في بعدها عن المدن والعمران والأضواء، وكذلك بعدها عن المصانع وأدخنتها ومصافي البترول، حيث يتم الاستطلاع في اتجاه الغرب.