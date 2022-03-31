سطو مسلح على سيارة قمامة بالخانكة.. مجهولون ضربوا السائق ورموه بالشارع

تعرض سائق تابع لحي شرق شبرا الخيمة لحادث سطو مسلح، حيث هاجمه مجهولون ملثمون وتعدوا عليه بالضرب، وأوثقوه بالحبال، وألقوا به في الشارع، وسرقوا سيارة «تريلا» حمولة 20 طنا، وفروا هاربين.

سماع أقوال السائق

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق، التي أمرت بتكليف مباحث القليوبية بسرعة كشف غموض الحادث واسترداد السيارة، وضبط المتهمين في الواقعة، وسؤال السائق، وكذلك التحفظ على كاميرات المراقبة في مكان الواقعة إن وجدت.

تفاصيل واقعة السطو

وتلقى اللواء غالب مصطفي مدير أمن القليوبية إخطارا من مباحث مركز الخانكة، بتعرض سائق لسطو مسلح وسرقة سيارة تابعة لحي شرق شبرا الخيمة بمنطقة مساكن الخانكة، وتعرض السائق للضرب من الجناة الذين فروا هاربين.

وانتقلت أجهزة الأمن، وتشكل فريق بحث جنائي، وجار التحفظ على كاميرات المراقبة لفحص خط سير الجناة والسائق، وسؤال شهود العيان، وإعداد نشرة بأوصاف السيارة.

ودلت التحريات أن الحادث وقع بمنطقة مساكن أبوزعبل، حيث هاجم الجناة السائق عقب نقله حمولة قمامة إلى المقلب العمومي بالخانكة، واستولوا على «تريلا» حمولتها 20 طنا، وضربوا السائق وهربوا بالسيارة وجار البحث عنهم.

فريق بحث جنائي

في سياق آخر، تكثف مباحث القليوبية جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفل عمره 10 سنوات برشاح قرية الإصلاح الزراعي سوارس في مركز قليوب، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طفل برشاح بقريه الإصلاح الزراعى سوارس مركز قليوب.

وتبين أن الطفل مجهول ويبلغ عمره حوالى 10 سنوات ويرتدى كامل ملابسه، ولا توجد أي إصابات ظاهرة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، ونُقلت الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة، وتولت النيابة التحقيق.