مدير أمن القليوبية يتفقد موقع حريق شبرا الخيمة: الوضع تحت السيطرة

أجرى اللواء غالب مصطفى، مدير امن القليوبية، قبل قليل، زيارة ميدانية لموقع حريق مصنع الحصير البلاستيكية في شبرا الخيمة، الذي اندلعت فيه النيران عصر اليوم الأربعاء، فيما لازالت جهود رجال الحماية المدنية، بقيادة اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، للسيطرة على الحريق، حيث بدأت عمليات تبريد المساحات التي تمت السيطرة على النيران بها، فيما تجددت النيران في بعض أجزاء المصنع، بسبب كثرة الخامات والمنتجات من البلاستيك، التي تتسبب في طول فترة الدخان والحريق، حيث جرى الدفع بـ8 سيارات إطفاء والخزان الاستراتيجي، للسيطرة على الحريق وإخماد النيران.

حريق شبرا الخيمة بدون خسائر بشرية

ووجه مدير أمن القليوبية بسرعة السيطرة الكاملة على الحريق وإخماد ألسنة اللهب والسيطرة على الدخان الناتج عن الحريق، الذي لم ينجم عنه أي خسائر بشرية، مشيراً إلى أنه تم الدفع بالخزانات الإستراتيجية لإطفاء الحريق، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الأجهزة المختصة.

تقدير الخسائر في المعدات والخامات

وقال اللواء سامي علام، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، إن الحريق اندلع في مصنع حصير بلاستيك بنطاق حي غرب، على «طريق 135»، بجوار مسجد «كريستال عصفور»، مشيراً إلى أن المصنع مسجل باسم «محمود سيد نجم»، وجرى استدعاء الحماية المدنية، التي دفعت بـ8 سيارات إطفاء، كما تم إخطار الأجهزة الأمنية، وتم اتخاذ اللازم، دون سقوط خسائر بشرية، وأضاف أن الخسائر تقتصر على الخامات والمعدات، يجري تقديرها حالياً، في الوقت الذي تواصل فيه قوات الحماية المدنية أعمال تبريد المكان، لمنع تجدد اشتعال النيران.

إخطار أمني باندلاع حريق داخل مصنع حصير بلاستيك

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير امن القليوبية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، إخطاراً من اللواء سامي علام، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، يفيد بوقوع حريق في «شارع 135»، دائرة قسم أول شبرا.

وعلى الفور، انتقل الدكتور مجدي البكري والمهندس إيهاب مهدي، نائبا رئيس الحي، إلى موقع الحريق، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، التي تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، دون وقوع خسائر بشرية.