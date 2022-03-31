ختام دوري كرة القدم لـ أبناء مصر بـ«دور الرعاية» على مستوى الجمهورية

اختتمت وزارة التضامن الاجتماعي، فعاليات النسخة الأولى من دوري أبناء مصر لكرة القدم، الذي يستهدف الأبناء من دور الرعاية، إذ عقدت تصفيات الدوري منذ شهر، وشهدت مشاركة متميزة من اللاعبين.

وشارك أكثر من 5 آلاف لاعب من 22 محافظة في فعاليات الدوري الذي تم تنظيمه من خلال 3 مسابقات مختلفة، تحت سن 13 و17 عاما، أما المسابقة الأخيرة فكان السن من 17 إلى 21 عاما، وتم ذلك تحت إشراف اللواء دكتور هبة أبو العمايم المنسق العام لمبادرة التواصل والدمج المجتمعي، ومستشار وزارة التضامن الاجتماعي للتفتيش والرقابة.

4 تصفيات بمحافظة الإسكندرية

أكدت اللواء دكتور هبة ابو العمايم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للتفتيش والرقابة أنه تم تقسيم المحافظات إلى 6 مناطق وذلك لإجراء التصفيات الأولى للبطولة، إذ استضافت محافظة الإسكندرية 4 تصفيات على مدار يومين فاز خلالها بالمراكز الأولى دور الرعاية الموحدين بالإسكندرية، وبنين مطروح، وعبد الحليم محمود بالإسكندرية ،وعن تصفيات محافظة دمياط فقد حصل دار رعاية اسماعيل سلام بالمنوفية ،ودار البنين بالمنصورة ومؤسسة التقوى وفجر الإسلام بدمياط ودار البنين بكفر الشيخ بالمراكز الأولى وعن التصفيات التي أقيمت بمحافظة القاهرة فقد صعد خلالها دار أولادي بنين بالقاهرة ودار زهور الربيع إلى الأدوار النهائية.

كما أضافت اللواء هبة أبو العمايم أنها تقدمت بدراسة إلى السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي، ليقام هذا الدوري سنويا ويكون نواة لإنشاء كيان رياضي من المتميزين والموهوبين من أبناء دور الرعاية.

200 لاعب من أبناء دور الرعاية

وأشار الكابتن صلاح ونيس عضو اللجنة الفنية والتنظيمية للبطولة إلي أنه تم اختيار أكثر من 200 لاعب من أبناء دور الرعاية المتميزين،لتكوين أول منتخب لكرة القدم من أبناء دور الرعاية من سن 9 إلى 21 عاما، وسيجر وضع خطة لعمل معسكر لهؤلاء اللاعبين، الذين جرى اختيارهم، وذلك لإثقال موهبتهم للالتحاق بالأندية المصرية، وتمثيل الوزارة في المسابقات المحلية والدولية.

وأقيم ختام البطولة بنادي الزهور بالتجمع الخامس، إذ المستشار محمد الدمرداش رئيس مجلس إدارة النادي، كل التسهيلات لتنظيم الحدث، إذ تهدف المبادرة، إلى اكتشاف المواهب في كرة القدم، وتقديم هؤلاء الأبناء للأندية المصرية، خاصة أن وزارة التضامن الاجتماعي، تعمل على تحقيق أحلام الأبناء من دور الرعاية في ممارسة واحتراف كرة القدم، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة، بالاهتمام بأبناء مصر، وتصدر ملف رعاية الأيتام أولويات مبادرة حياة كريمة.