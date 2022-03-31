التضامن الاجتماعي: إطلاق مرصد أسري لتطوير السلوك والوعي المجتمعي

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه يتم العمل من خلال برنامج «وعي» على التنمية والحياة الكريمة، من خلال توحيد وتكامل خطاب الوعي الاجتماعي «العلمي والديني والثقافي والقانوني»، مشيرة إلى أن القيم مرتبطة بالأعراف والتقاليد والمناخ الثقافي والإعلامي، مؤكدة أننا أمام قطبين أولهما الحداثة التي تخلعنا من جذورها، والفكر المتشدد الذي يحجبنا عندما نغزو العالم الجديد دون أن يغزونا.

جاء ذلك خلال إطلاق مبادرة وعي من أجل التنمية والحياة الكريمة، اليوم، مشيرة إلى أنه يتم عمل مشروع نهضوي يشكل منعطفا علي البنية الأساسية للمجتمع، قائلة: «الأزمة التي نمر بها نعتبرها كبوة، ونشر الثقافة الاجتماعية والدينية ستوصلنا إلى نتائج إيجابية».

12 رسالة من التضامن الاجتماعي لتوعية المواطنين

ولفتت القباج إلي أن هناك 12 رسالة وعي منها: «ختان الإناث جريمة، بلدنا مركب نجاة، صحتك ثروتك، 2 كفاية، نقدر نحول الإعاقة طاقة، النظافة صحة وسلامة، أنت أقوى من المخدرات، تربي بأمانة من غير إهانة، كلنا مصريين تنوعها قوة، جوازها قبل 18 يضيع حياتها»، موضحة أنه سيتم العمل على نشرها بالتعاون مع المساجد والكنائس والجمعيات الأهلية ومختلف الوزارات، وسيتم التركيز على جميع أفراد الأسرة من خلال هذا البرنامج.

وأشارت إلى أن هدف المبادرة تطوير الوعي المجتمعي والسلوك وكذلك المعاملات، موضحة أنه يتم عمل مرصد أسري من خلال مركز البحوث الاجتماعية والجنائية وسيتم تطبيق استمارة علي كل بيت، قائلة: «ففي حياة كريمة علي سبيل المثال سيتم توزيع 4 ملايين استمارة، لرصد الظواهر المختلفة، بالاستعانة بالرائدات الريفيات» .