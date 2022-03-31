بدء الدراسة في جامعة السويس فرع أبو رديس العام المقبل.. 4 كليات

أجرى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، زيارة تفقدية لجامعة الملك سلمان بمدينة الطور، ورافقه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف سعد رئيس الجامعة.

واستقل الوزير سيارة كهربائية «كوشمان»، وتفقد كلية الطب ومعاملها، وكذلك كلية طب الأسنان، وجلس بين الطلاب في المدرج واستمع لشرح أحد الأستاذة.

جامعة السويس في أبو رديس

وأشاد الوزير بالصرح العلمي الموجود على أرض جنوب سيناء، وقال إن جامعة السويس فرع أبورديس ستبدأ الدراسة بها العام المقبل في 4 كليات مرحلة أولى، كما تفقد الوزير مكتبة الجامعة وعدد من المباني الموجودة داخل الحرم الجامعي.

3 فروع لجامعة سلمان

وقال اللواء خالد فودة، في تصريح خاص، إن جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء صرح تعليمي على أعلى مستوى، ومقامة على مساحة 300 فدان، وتضم ثلاثة فروع في مدن رأس سدر والطور وشرم الشيخ.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة، زار محافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، إذ تفقد 8 منشآت طبية ما بين جديدة وقديمة في مدن رأس سدر، وأبوزنيمة، وأبورديس، وطور سيناء، وشرم الشيخ.

وشارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي في ختام رالي السيارات الكهربائية بشرم الشيخ، والذي تتنافس فيه 22 جامعة ومركز بحث علمي على مستوى محافظات مصر.