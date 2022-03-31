ضبط شخصين ربطا لص هواتف في عمود كهرباء وضربه بعصا

ألقت قوات الأمن في محافظة البحيرة القبض على شخصين بعد التعدي بالضرب بعصا على ثالث، وربطه في عمود كهرباء إثر محاولته سرقة هاتف محمول من سيارة.

انتشار مقطع فيديو لربط شخص في عمود وضربه

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يظهر خلاله شخصان يتعديان بالضرب على آخر بعصا وتكبيله بأحد الأعمدة بمحافظة البحيرة.

وبفحص مقطع الفيديو، تبين تكبيل شخصين مقيمين في البحيرة، لأحد الأشخاص مقيم بالمحافظة ذاتها، في عمود كهرباء بدائرة مركز شرطة دمنهور، والتعدي عليه بالضرب بعصا، وذلك عقب ضبطهما له حال محاولته سرقة هاتف محمول من إحدى السيارات الموجودة بالمكان ذاته.

اعتراف المتهمين بالواقعة

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين.