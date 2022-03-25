كيفية الإبلاغ عن المفقودين عبر موقع وزارة الداخلية؟.. 5 خطوات فقط

اختفاء فتاة أبو النمرس وفتاة المنيا، واقعتان من بين آلاف حالات الاختفاء التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة، وتمكنت وزارة الداخلية من إعادتها بعضها دون أن يصيبه مكروه والبعض الآخر لقى حتفه لتأخر الإبلاغ، فالأمر بات يقتصر على سرعة الإبلاغ عن المفقودين كي تتحرك الوزارة على الفور.

كيفية الإبلاغ عن المفقودين؟

ووفقا لـوزارة الداخلية، يستطيع المواطنون الإبلاغ عن المفقودين من ذويهم حال تغيبهم، من خلال الموقع الرسمي للوزارة، عبر الدخول على موقعها الرسمي بالضغط على تبويب الخدمات الإلكترونية الموجود منتصف الصفحة وعليه سيظهر دليل الخدمات، ويمكن من خلاله اختيار تبويب خدمة الإبلاغ عن المفقوديين.

وأوضح موقع الوزارة، أنه يجب التسجيل أولا في الموقع للحصول على إمكانية الإبلاغ عن المفقودين، وبعد ذلك يُدخل الشخص البيانات الشخصية لصاحب البلاغ وصفته فضلا عن بيانات الشخص المفقود.

خدمات الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية

وتتيح وزارة الداخلية عدد من الخدمات الأخرى عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، من بينها خدمات الأحوال المدنية والتي تتضمن «إصدار بطاقة رقم قومي - وثيقة ميلاد - شهادة وفاة - وثيقة زواج - وثيقة طلاق - قيد عائلي - قيد فردي»، خدمات المرور «تجديد رخصة مركبة - بدل فاقد رخصة مركبة - بدل فاقد رخصة قيادة - بدل تالف رخصة قيادة - الاستعلام عن المخالفات المرورية»، خدمات تصاريح العمل «تجديد تصريح عمل - بدل فاقد تصريح عمل - مخالصة»، خدمات الأدلة الجنائية «الأدلة الجنائية».

كما تتيح الوزارة خدمات أخرى من بينها الخدمات المتعلقة بكل من «الإبلاغ عن المطلوبين - الحج - شكاوى الأجانب المتواجدين في مصر- الالتحاق بكلية الشرطة - تسجيل بيانات الشقق والمحلات والمزارع المؤجرة - الهجرة والجنسية - خدمات التجنيد - خدمات معاونى الأمن - شهادة التحركات - طلبات زيارة المسجونين من قبل ذويهم - قيد المتعاملين بوزارة الداخلية - متابعة بلاغات جرائم تقنية المعلومات».