كيفية تسجيل بيانات شقة مؤجرة أو محل في وزارة الداخلية.. اعرف الخطوات

يواجه بعض مُلاك الوحدات، قضايا وتهم، نتيجة وقوع جريمة ما، أو فعل مخالف للقانون داخل وحدة سكنية أو غيرها كالمحلات والمزارع أو الورش، جرى استئجارها دون إثبات الإستئجار في أوراق رسمية، وهو ما تقدمه وزارة الداخلية للجمهور، من خلال خدمة تتيح للمواطن إمكانية تسجيل بيانات العقارات والأراضي المؤجرة، بقاعدة بيانات الوزارة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، ترصد خطوات إثبات وتسجيل بيانات العقارات وغيرها من الوحدات في قاعدة وزارة الداخلية، حفاظًا على المالك من المساءلة القانونية.

- الخطوة الأولى يجب على المالك أن يقوم بالتسجيل في الموقع الرسمي لوزارة الداخلية بإختيار تبويب تسجيل الدخول الموجود أعلى صفحة الموقع .

- الخطوة الثانية يجب إدخال بيانات المالك الشخصية بشكل صحيح كالرقم القومي والعنوان والإسم بالكامل وغيرها من المعلومات.

- الخطوة الثالثة يجب إدخال بيانات الوحدة المؤجرة سواء كانت شقة أو ورشة أو غيرها، إذ تتضمن البيانات الواجب توافرها النوع والرقم إلخ.

خدمات وزارة الداخلية «أونلاين»

وتمنح وزارة الداخلية العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى لتسهيل الأمر على المواطنين منعا للتزاحم والتكدس كإجراء احترازي ومن بين تلك الخدمات «المرورية - الأحوال المدنية - الأدلة الجنائية - الجوازات - تصاريح العمل - المفقودين - خدمات الحجاج - بطاقة رقم قومي- قيد عائلي مطبوع مميكنا سابقا - قيد فردي- وثيقة الطلاق- وثيقة زواج، قيد وفاة - وثيقة ميلاد».

مصر الرقمية

وفي سياق متصل، اتجهت الدولة لمنظمة الخدمات الإلكتورنيى بإطلاق بوابة مصر الرقمية لإنجاز كافة التعاملات دون الذهاب للمصالح الحكومية من خلال اختيار الخدمة ودفع الرسوم وإيداع العنوان الذي تصل خلاله الاوراق والمستندات المتعلقة بالخدمة، دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب الحكومية، وتشمل الخدمات المقدمة على البوابة «الأحوال المدنية، التموين، التوثيق، مركباتي، الشهر العقاري، رخصي، السجل التجاري، المحاكم، الضرائب العقارية، خدمات القضايا، وأخيرًا التأمين الاجتماعي».