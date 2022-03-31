عاجل.. دار الإفتاء تستطلع رؤية هلال رمضان 2022 غدا

علنت دار الإفتاء المصرية عن موعد رؤية هلال رمضان 2022، أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وينتظر العالم الإسلامي موعد انطلاق شهر رمضان 2022 للعام الهجري 1443، وهو الموعد الذي يتحدد ففي مصر باستطلاع الهلال من قبل دار الإفتاء المصرية، حيث أنّ لكل دولة استطلاعها الخاص بها والذي يجعل بداية شهر رمضان تختلف من دولة لأخرى أحيانا.

رؤية هلال رمضان

وحول موعد رؤية هلال رمضان 2022، فإنه من المقرر أن يتم استطلاع رؤية رمضان، التي تحدد موعد نهاية شهر شعبان وبداية الشهر الكريم، غدًا الجمعة ويكون ذلك بعد صلاة المغرب.

وتقيم دار الإفتاء المصرية، حفل استطلاع هلال شهر رمضان المبارك للعام 1443 هجريا، بحضور عدد من قيادات المؤسسات الدينية في مصر

ويتم استطلاع رؤية هلال رمضان بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، ومن ثم يعلن مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام نتيجة استطلاع الهلال.

كيف يتم استطلاع رؤية هلال شهر رمضان؟

وحول كيفية استطلاع رؤية هلال رمضان، فإن ذلك يتم من خلال 7 لجان، واحدة منها في محافظة القاهرة وتحديدا في منطقة حلوان، والباقي في محافظات مطروح والفيوم وسوهاج وقنا وتوشكى والوادى الجديد.

ويولد هلال شهر رمضان 2022، بعد حدوث الاقتران، وحسب التقويم الفلكي فإن غرة شهر رمضان المعظم 1443 سوف تكون يوم السبت 2 أبريل عام 2022.

ومن المقرر حسب معظم الدول وفقًا للتقويم الفلكي بها، فإن غالبية الدول الإسلامية سوف تعلن رؤية هلال شهر رمضان وموعد بدء الشهر الفضيل، غدًا الجمعة بعد صلاة المغرب ويكون ذلك في حال حدوث الاقتران قبل غروب الشمس وغروب القمر بعد غروب الشمس في مختلف مناطق العالم الإسلامي، وبذلك يكون موعد غرة شهر رمضان 2022 أما السبت أو الأحد.