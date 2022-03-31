عاجل.. «الصحة» تعلن مواعيد عمل مراكز تلقي لقاح كورونا في شهر رمضان

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، مواعيد عمل مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، خلال شهر رمضان الكريم، مشيرا إلى العمل على فترتين، إحداهما صباحية وأخرى مسائية.

وقال في تقرير رسمي له، إن مواعيد عمل مراكز تلقي لقاح كورونا ستكون على فترتين، مقسمتين على مدار اليوم، أول فترة صباحا من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا، والفترة الثانية من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءً.

ضرورة حجز اللقاح

وناشد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، المواطنين غير الحاصلين على لقاحات كورونا، بأهمية حجز التطعيم من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة المصرية، لافتا إلى أن الحصول على اللقاح، أصبح في غضون 24 ساعة من لحظة التسجيل على الموقع، برسالة تأكيدية من الوزارة، تفيد بموعد ومكان التطعيم.

الحاصلون على اللقاح في مصر صحتهم جيدة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، أن جميع المواطنين الحاصلين علي لقاح كورونا في مصر بصحة جيدة، ولم تسجل وزارة الصحة والسكان اي اعراض جانبية غريبة أو خطيرة بعد تلقيهم لقاح كورونا وكل ماتم تسجيله هو ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وإحساس بالتعب والارهاق، موضحا الأعراض الجانبية تزول في غضون يومين لا اكثر وهي تشبه التطيعمات الإجبارية للأطفال ورد فعل طبيعي للجهاز المناعي للجسم.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية، مطالبة المواطنين، بتوخي الحذر الشديد، وعدم التهاون مع الفيروس للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر.