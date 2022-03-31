«الدواء المصرية» تجتاز الاعتماد المتقدم لمنظمة الصحة العالمية  

أعلنت هيئة الدواء المصرية، نجاحها في الحصول على الاعتماد المتقدم لمنظمة الصحة العالمية في مجال اللقاحات فيما يخص اللقاحات محلية الصنع والمستوردة، بعد استيفاء معايير المنظمة والمعايير الدولية الصحية العالمية، مشيرة إلى أنّ هذا النجاح تم بالتعاون مع مؤسسات الدولة المصرية العاملة في القطاع الصحي، خاصة وزارة الصحة والسكان.

هيئة الدواء المصرية

وأعرب الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، عن بالغ سعادته وفخره لهذا الانجاز الكبير، مهنئا القيادة السياسية والشعب المصري العظيم بالحصول على هذا المستوى من الاعتماد من قبل أكبر منظمة دولية مختصة بالشأن الصحي في العالم، وأشار إلى أنّ هذا النجاح هو ثمرة جهد وكفاح كبير، ودعم لا محدود من القيادة السياسية لقطاع الدواء في مصر، والرؤية والتخطيط السليم، والتي كان من أهمها إنشاء هيئة الدواء المصرية، وهو ما أعطى للعالم انطباعا أن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى وأولوية لهذا القطاع الحيوي.

وأكد أنّ مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تحصل على ذلك الاعتماد، ما يُعد اعترافا بقوة السلطة الرقابية الدوائية المصرية، ويسهم في جذب مزيد من الاستثمارات في السوق الدوائي المصري، وفتح آفاق تصديرية للقاحات المصرية بالأسواق الخارجية المختلفة.

وتابع أنّ منظمة الصحة العالمية، أكدت أنّ هيئة الدواء المصرية وصلت إلى مستوى النضج الثالث لتنظيم اللقاحات المنتجة محليا والمستوردة، وبذلك تكون مؤهلة للإدراج في قائمة منظمة الصحة العالمية الخاصة بالجهات الرقابية المرجعية في العالم.

ولفت إلى إجراء تقييم شامل لإجراءات عمل هيئة الدواء المصرية خلال شهري فبراير ومارس من العام 2022، من قبل خبراء دوليين بمنظمة الصحة العالمية، ووجدت أنّها تؤدي أداءً جيدًا في المؤشرات الخاصة بأداة المقارنة المعيارية العالمية WHO Global Benchmarking Tool.

وأشار إلى أنّ ماريانجيلا سيماو، مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لشؤون الوصول إلى المنتجات الصحية، قالت إنّ هيئة الدواء المصرية قطعت شوطًا طويلاً لتحسين عملها التنظيمي وأدائها.

أداة المقارنة العالمية

يذكر أنّ تقييم منظمة الصحة العالمية للسلطات التنظيمية، يستند إلى «أداة المقارنة العالمية»، وهي أداة تقييم تتحقق من الوظائف التنظيمية مقابل مجموعة من أكثر من 260 مؤشرًا، تغطي جميع الإجراءات الرقابية، بدءا من التسجيل ومرورا بالاختبارات اللازمة ومراقبة السوق، والقدرة على الكشف عن أي ممارسات خاطئة، وكذلك تقييم تطبيق أحدث نظم الجودة في الإدارة المؤسسية.