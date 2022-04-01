رئيس تونس: 120 ألف محاولة قرصنة لموقع الاستشارة الوطنية بشأن الاستفتاء

أشار الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى 120 ألف محاولة قرصنة لموقع الاستشارة الوطنية بشأن الاستفتاء، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكشف وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي عن نتائج الاستشارة الوطنية الإلكترونية، قائلا خلال لقائه بـ«سعيد»، إن فيما يتعلق بسؤال المشاركين عن أهم الإصلاحات التي يجب القيام بها لتطوير الحياة السياسية التونسية، اختار %60.8 منهم تعديل القانون الانتخابي، و%44.4 تعديل قانون الأحزاب.

38 % من التونسيين يفضلون تعديل الدستور

كما فضل 38% من المشاركين تعديل الدستور و36.5 % صوتوا لوضع دستور جديد، وأشار بن ناجي، إلى اختيار 26.5% تعديل قانون الجمعيات و1.2 % أجابوا أنهم لا يرون ضرورة للقيام بإصلاح.

وأجاب 75.7 % من المشاركين في الاستشارة الوطنية الالكترونية حول دور القضاء في ارساء العدالة وهل أن القضاء في تنظيمه الحالي يحقق العدالة المنشودة، بـ لا فيما أجاب 18.1 % بـ نعم.

وزير تكنولوجيات الاتصال: 67.9% من التونسيين يختارون الزراعة للنهوض بالتنمية

وأضاف بن ناجي، أن 67.9% من المشاركين اختاروا قطاع الزراعة للنهوض بالتنمية، و38.5% اختاروا الصناعات المعملية، وفضل 24.7% الخدمات التجارية، مشيرا إلى أن عدد المشاركين بلغ 534.915 تونسيا.

وأشار وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، إلى أن 101.700 شاركوا في مساحة التعيبر الحر أي بنسبة 20% من المشاركين.

وفي وقت سابق، ندد سعيد، أمس الخميس، بمحاولة انقلابية فاشلة وقعت أمس الأول الأربعاء في مجلس نواب الشعب «البرلمان»، وقال خلال اجتماعه برئيسة وزراء البلاد، نجلاء بودن ووزراء العدل ليلى جفال والدفاع عماد مميش والداخلية توفيق شرف الدين، إن ما حدث «عقد البرلمان المعلقة أعماله جلسة عامة وتصويت النواب المجتمعين على مشروع قانون متعلق بإلغاء الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من 25 يوليو 2022»، كان محاولة انقلابية فاشلة وتآمرا على أمن الدولة الداخلي والخارجي ومحاولة يائسة للمس بوحدة الدولة واستقلاليتها.

وتطرق اجتماع سعيد بـ بودن، إلى ضرورة أن يكون القضاء في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس في موعد مع تحقيق العدالة على قدم المساواة، فيما حثت منظمة «الأمم المتحدة»، جميع الأطراف التونسية الفاعلة على تجنب أي أفعال يمكن أن تؤدي إلى زيادة التوترات السياسية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.