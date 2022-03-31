عاجل.. السيسي يتلقى اتصالا من الرئيس التونسي

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى اليوم، اتصالا هاتفيا من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

وهنأ الرئيس التونسي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعيا الله العلي القدير، أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصر والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على الشعب المصري نعمة الأمن والاستقرار.

وأعرب السيسي عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه الرئيس التونسي على هذه اللفتة الأخوية، متمنيا لتونس وشعبها، كل التقدم والاستقرار والازدهار.