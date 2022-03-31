رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. السيسي يتلقى اتصالا من الرئيس التونسي

كتب:

محمد أبو عمرة
07:52 م | الخميس 31 مارس 2022
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى اليوم، اتصالا هاتفيا من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

وهنأ الرئيس التونسي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعيا الله العلي القدير، أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصر والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على الشعب المصري نعمة الأمن والاستقرار.

وأعرب السيسي عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه الرئيس التونسي على هذه اللفتة الأخوية، متمنيا لتونس وشعبها، كل التقدم والاستقرار والازدهار.

اقرأ المزيد:

الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 18 سفيرا جديدا

السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من زيلينسكي لبحث تطورات الأزمة الأوكرانية

السيسي يوجّه بالتعاون المكثّف مع «إيني» لمواصلة البحث والتنقيب والاستكشاف

السيسي يهنئ الجاليات المصرية في الخارج بقرب رمضان: كل عام وأنتم بخير
بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.