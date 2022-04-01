السقا وإسعاد يونس يقدمان أول مسلسل أنيميشن على «dmc».. «يحيى وكنوز»

طرحت قناة «dmc» مقطع فيديو البرومو التشويقي لمسلسل الأنيميشن «يحيى وكنوز» والمنتظر إذاعته خلال الموسم الدرامي الرمضاني 2022 والذي يتناول قصة من كيمت والتي تعني الأرض السوداء وهو الاسم الذي أطلق قديمًا على مصر.

ويشارك في المسلسل الكرتوني عدد كبير من نجوم الفن منهم الفنان أحمد السقا والفنانة إسعاد يونس والفنان ياسر جلال والفنان سامي مغاوري والفنان أحمد العوضي.

ويعتبر مسلسل «يحيى وكنوز» من مفاجآت «dmc» خلال شهر رمضان هذا العام، حيث تعتبر هذه المرة الأولى التي يقدم فيها السقا مسلسل أنيميشن يتناول قصة تاريخية.

عدد من نجوم الفن يشاركون في بطولة المسلسل

يشارك في المسلسل عدد كبير من نجوم الفن في مصر على رأسهم الفنان أحمد السقا، والفنان أحمد العوضي، والفنان عصام السقا، والفنانة الكبيرة إسعاد يونس، ياسر جلال، وسامى مغاوري، والأطفال التي تجسد شخصية «يحيى وكنوز».

أحمد السقا يعلق على البرومو التشويقي

وعلق الفنان أحمد السقا على الفيديو الذي نشرته قناة dmc عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا: «بإذن الله يعجبكم».

ويدور المسلسل حول قصة طفل ذهب في زيارة لمتحف المومياوات الملكية، وتتوالي الأحداث التي يشهدها الطفل في زمن الفراعنة ومواجهة الأخطار التي تهدد مصر والتي أطلق عليها في المسلسل اسم «كيمت» والذي يعني الأرض السوداء كناية عن طغيان الطمي الفائض من نهر النيل على أرض مصر.