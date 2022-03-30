رامي رضوان: لا ننجرف وراء التريندات في «مساء DMC».. و«الدوم» نافذة للمواهب

سلط الإعلامي رامي رضوان الضوء على اهتمام بعض البرامج الفضائية بـ«التريندات» وحرصها على تغطيتها بشكل كبير، مؤكّدًا أنَّه لا ينجرف إلى مثل تلك الاتجاهات هو وفريق عمل برنامجه «مساء DMC»، كاشفًا رأيه الخاص في برنامج اكتشاف المواهب «الدوم» الذي أذيع الفترة الماضية على شاشة قناة «ON».

رامي رضوان: أي شيء على السوشيال ميديا غير حقيقي إذا لم يثبت العكس

وقال رامي رضوان خلال حديثه لـ«الوطن»: «الحقيقة أنا وفريق برنامج (مساء DMC) لا ننجرف وراء التريندات بقدر ما نتابع التريند الذي يعود بفائدة على الجمهور، وبالنسبة لي أي شيء على السوشيال ميديا غير حقيقي إذا لم يثبت العكس، بل يجب أن نتحقق منه حتى نضمن أن الموضوع حقيقي فعلًا».

وعن القضايا التي يحرص على تقديمها خلال برنامجه، أوضح «رضوان»: «بشكلٍ عام نهتم بمشاكل المواطن ونعمل على حلها، أو وجود تريند إيجابي يستحق تسليط الضوء عليه، إنما التريندات المتعلقة بالصراعات الشخصية بين أفراد مشهورين، ليست من الموضوعات التي يجدها الجمهور في برنامجي».

«رضوان»: برنامج «الدوم» نافذة لتنمية مواهب الشباب

كما تطرق «رضوان» إلى أنَّ برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب يعدّ خطوة مهمة للشباب لتنمية مواهبهم: «الحمد لله على تواجد هذا النوع من البرامج في مصر، وهذه خطوة أولى طيبة أتمنى الاستفادة منها».

وتابع «رضوان»: «أرى أن (الدوم) نافذة مهمة جدًا لأن هناك كثير من الشباب في مصر يمتلكون مواهب خاصة بالتمثيل والغناء وكذلك المجال الإعلامي، ولا يعرفون الطريق أو كيفية تنمية تلك الموهبة، إذ أنّ إتاحة الفرصة لهم من خلال هذا البرنامج شيء عظيم جدًا، وأتمنى أن يكون البرنامج يكون نافذة نكتشف من خلالها الكثير من المواهب الموجودة في كل المحافظات».