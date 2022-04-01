وزيرة التجارة والصناعة تستعرض حصاد مشاركة مصر في إكسبو دبي 2020

كشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عن أن الجناح المصري المشارك بإكسبو دبي 2020 حقق مؤشرات متميزة بالتصنيفات العالمية حول الإكسبو، حيث فاز بالمركز الثالث على مستوى الأجنحة متوسطة المساحة المشاركة في إكسبو 2020 دبي من حيث التصميم الداخلي، وذلك في إطار المسابقة الرسمية التي نظمها المكتب الدولي للمعارض، لافتةً إلى أن الجناح حصل على المركز الثاني بعد دولة بيرو في تصويت الجماهير الذي أجرته مسابقة أفضل الدول المشاركة بالإكسبو التي نظمتها مجلة Exhibitor للمعارض والفعاليات الدولية، حيث شارك بالمسابقة 40 جناحًا من أفضل الأجنحة بإكسبو.

وأوضحت نيفين جامع أن الجناح المصري حظي على مدار الأشهر الستة للإكسبو بإقبال كبير، حيث تخطى عدد زوار الجناح 1.5 مليون زائر من مختلف دول العالم، نظراً لأن الجناح يقدم للجمهور نسخة مصغرة عن مصر بكل تفاصيلها ومقوماتها الطبيعية والسياحية والصناعية والمعمارية والتاريخية، وذلك في رحلة شيقة وقصيرة لا تتجاوز نصف الساعة، مشيرةً إلى أن كلمة السر وراء كون الجناح المصري من أبرز المحطات الحالية في إكسبو هي الرسالة التي يقدمها الجناح للزائر من خلال الحكاية التي يحكيها الجناح عن مصر من خلال شعار «عراقة تعزز المستقبل» لتأخذ الزائر في رحلة عبر الزمن بين حضارة الماضي وإنجازات الحاضر ورؤية المستقبل.

وشددت على أن هذه المؤشرات المحققة جاءت بفضل التجربة الفريدة التي قدمها الجناح المصري من خلال استعراضه لمصر في ثوبها الجديد أمام العالم من خلال تسليط الضوء على آخر المستجدات التي تشهدها الساحة المصرية من تنمية شاملة ومستدامة وتطوير كبير في كافة مناحي الحياة، لافتةً إلى أن الجناح استطاع من خلال محتواه الذي يجمع بين عبق الماضي المتمثل في التابوت الأثري الأصلي والمستنسخات الفرعونية إلى جانب مظاهر الدولة الحديثة جذب أنظار زائري الإكسبو ليصبح الجناح حديث الزوار من كافة بلدان العالم ومحط أنظارهم.

مصر وجهة استثمارية

وأضافت الوزيرة أن الدولة المصرية عولت على مشاركتها بجناح متميز في هذا المحفل الهام واستهدفت أن يكون الجناح المصري من أبرز وأهم الأجنحة ذات الإقبال الكبير في الإكسبو، وذلك بفضل ما تتمتع به مصر من حضارة عريقة ومكانة راسخة في المنطقة، فضلاً عن حركة التنمية المستدامة التي خاضت الدولة غمارها على مدار السنوات القليلة الماضية، لافتةً إلى أن الجناح قدم مصر في الإكسبو كوجهة استثمارية متميزة بالمنطقة لما تزخر به من مشروعات قومية ضخمة في البنية التحتية وإجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية ومدن ذكية ومناطق صناعية إلى جانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

الجناح المصري عكس الحضارة الفرعونية

ولفتت جامع إلى أن مبنى الجناح المصري المشارك بالإكسبو عكس الحضارة المصرية وأهم سمات الشخصية المصرية من خلال الرسومات الفرعونية ورموز الكتابة الهيروغليفية على واجهة الجناح، كما تضمّن صورًا وخلفيات وجداريات تعكس جهود المصريين القدماء في مجالات البناء والتشييد والصناعة والحرف، مشيرةً إلى أن الجناح يحتوي من الداخل على مكونات فريدة، أهمها التابوت الأثري للكاهن بسماتيك، الذي يجسّد حضارة مصر العريقة، إلى جانب المستنسخات الفرعونية، كما تبرز الألوان والتصميمات داخل الجناح المصري الهوية المصرية التي تجمع بين عراقة الماضي وتطور الحاضر واستشراف المستقبل، بالإضافة إلى العرض الجذاب لكافة التطورات التي تشهدها مصر حاليًا في كافة ميادين الحياة، وعلى رأسها مجالات الصناعة والبنية التحتية والمدن الذكية والمشروعات القومية، وذلك عبر شاشات تفاعلية على أعلى مستوى من التقنيات الحديثة.

فيما أشار أشرف حمدي، المفوض العام للمشاركة المصرية بإكسبو 2020 دبي ورئيس المكتب التجاري المصري بدبي إلى أن الجناح المصري تميز بتواجده في أهم منطقة بمدينة إكسبو دبي، حيث يقع بمنطقة الفرص بجوار جناح دولة الإمارات وهو ما يعكس أهمية مصر كمركز لتلاقي الفرص لما تتميز به من الخبرات والحضارة المصرية وما تنفرد به الشخصية المصرية من سمات متميزة عبر التاريخ.

أهم الحضور للجناح المصري

وأوضح حمدي أن الجناح المصري كان محط أنظار الشخصيات الرفيعة والوفود الرسمية من مختلف دول العالم، فقد تشرّف الجناح بزيارة الملك كارل السادس عشر جوستاف، ملك السويد، والتي كانت أول زيارة ملكية للجناح المصري، والشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برفقة عدد من رموز وقيادات دولة الإمارات، والشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإماراتي، والطبيب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، والدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وهزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، وحسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم الإماراتي، وتشيليشي كابويبوي السكرتير العام لتجمع السوق المشتركة للشرق، وسهيل محمد فرج المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، وعدد آخر كبير جدًا من الشخصيات والمسؤولين.

وأضاف أن الجناح شهد انعقاد أكثر من 100 ندوة خلال مدة المعرض استعرضت فرص الاستثمار فى تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية في مصر، والسياحة واستراتيجيات السياحة الخضراء، وقناة السويس، ونقل وتوطين تكنولوجيا الفضاء ودور شباب الباحثين في مجال علوم الفضاء، ومواجهة التحديات البيئية الإقليمية باستخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بُعد، وتمكين المرأة، وفرص الاستثمار في العاصمة الإدارية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتعليم والتعليم العالي، ومبادرة حياة كريمة، والفرص الاستثمارية بمحافظة بورسعيد، والاستثمار في صعيد مصر، وأفضل الممارسات بالمدن الذكية، وتشجيع ودعم أصحاب الهمم في الإمارات ومصر، والفرص الواعدة في مجال الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية، والاستثمار في الرياضة المصرية.