أسامة ربيع: حركة التجارة العالمية وأسعار الوقود تأثرت بتعطيل قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن فريق الإنقاذ، صنع إنجازا كبيرا في وقت قصير، لمواجهة مشكلة كبيرة، توقف العالم بأكمله أمامها، وتأثرت بها التجارة العالمية وكذلك سعر الوقود، وكان الجميع يتابع معنا، لتأثره بتعطيل الملاحة، مضيفا «على الرغم إننا بقينا 6 أيام في الوضع ده، إلا إن مفيش سفينة من السفن المنتظرة في القناة، اتخذت طريقا بديلا، بما يؤكد أهمية دور قناة السويس ومكانتها في نظر العالم، ولو لم تكن بهذه القوة، ما كانت 422 سفينة انتظرت داخلها لمدة 6 أيام، وكانوا ممكن يبحثوا عن طرق بديلة، وبلغت الرئيس عبد الفتاح السيسي في السادسة صباحا، بتحرك السفينة».

جاء ذلك خلال فيلم وثائقي عرضته قناة «DMC»، يرصد بطولات هيئة قناة السويس في تعويم السفينة الجانحة «ايفرجيفن».

شحاته: رئيس الهيئة دعمنا نفسيا ورفع روحنا المعنوية

قال القبطان رضا شحاته، إن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، كان يصلي الفجر في الكراكة، وفوجئ بعدها بمعرفة خبر تحريك السفينة، وعلى الفور وجه رسالة لاسلكية للعاملين على تحرير السفينة شكرهم خلالها، ورفع روحهم المعنوية بشكل كبير، نتج عنه فرحة عارمة وقت الفجر، مضيفا أن كل من بالمكاتب من قائد الميناء والمساعدين نزلوا للعمل في إرشاد السفن، والتحدي كان كبير إننا ننتهى من مرورو الـ400 سفينة.

مرور 113 سفينة يوم التعويم لأول مرة في تاريخ القناة

قال المهندس عصام ضبش، مدير إدارة التحركات بهيئة قناة السويس سابقا، إنه بمجرد تحرك السفينة يوم 29، على الفور كلف الفريق أسامة باستئناف حركة الملاحة، لافتا إلى أنه مر خلال اليوم 113 سفينة، وهو لم يحدث في تاريخ قناة السويس من قبل، وفترة تعويم السفينة كانت ملحمة، إلا أن هناك محلمة أخرى كانت في انتظار الفريق وهي تعويم باقي السفن المنتظرة.

وأضاف أحمد متولي، «ريس بحري» بهيئة قناة السويس، «ربنا كافئ كل الناس اللى اشتغلت في تحريك السفينة، والمركب اتحركت وكلنا فرحنا»، بينما قال أحمد منصور ريس تكرير بالهيئة، «تعبنا اختفى وقت تحريك السفينة سليمة بدون اي خسائر للمعدات او الافراد، وخاصة إن فريق الإنقاذ كله مصري بالكامل وفرحنا جدا لننا تجاوزنا الخطر بدون خسائر».

وقال عبد الله طلعت، سائق حفار، إن الجميع احتفل بتحريك السفينة الذي برهن على نجاح عمل 6 أيام متتالية.