«الضرائب»: وظائف جديدة لحملة بكالوريوس التجارة والحاسب والإحصاء

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، حاجتها إلى تعيينات جديدة للحاصلين على بكالوريوسات التجارة والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات، لشغل بعض الوظائف في المستوى الوظيفي الأول، سواء من الجهاز الإداري للدولة، أو من خارجه، لشغل وظائف مديري العموم بفروع وقطاعات ومأموريات الضرائب التابعة للمصلحة في 25 محافظة، بعد اجتياز اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وقال مصدر مسؤول بمصلحة الضرائب، أن المصلحة ترغب في تعيين بعض من أصحاب الخبرات والمؤهلات العليا، لشغل وظائف مديري عموم ضمن إعلان وظائف المصلحة في عام 2022.

وأوضح لـ«الوطن»، أن المؤهلات المطلوبة للتعيين ضمن المستوى الوظيفي الأول، تشمل أصحاب بكالوريوس التجارة قسم محاسبة وبكالوريوس علوم الحاسب الآلي وبكالوريوس تكنولوجيا المعلومات و بكالوريوس الإحصاء وعلوم الحاسب، بالإضافة إلى بكالوريوس نظم المعلومات التقديم، مضيفا أن التقديم يشمل أكثر من 25 محافظة.

الشروط والمهارات المطلوبة

حول المهارات المطلوبة، كشف المصدر عن ضرورة أن يتوافر لدى المتقدم مهارات فنية وخبرات وقدرات اللازمة لشغل الوظيفة، أبرزها اجتياز البرامج التدريبية المقررة في ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، علاوة على ألا تقل سنوات الخبرة في الوظائف في المستوى الوظيفي الأول، عن مدة عام بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، بينما تتطلب مؤهلات الوظيفة، خبرة لا تقل عن 17 عاما على الأقل، تتوافق مع مهام العمل بالنسبة للمتقدمين لشغل الوظائف من خارج الجهاز الإداري للدولة.

المستندات المطلوبة لشغل الوظائف

تابع المصدر: أن أهم المستندات المطلوبة، استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة المرفق بالإعلان إلى جانب بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل، وأية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة قائلاً: بالنسبة لغير الموظفين بالجهاز الإداري للدولة شهادات خبرة تتضمن الشروط المذكورة معتمدة ومختومة مدعماً بسيرة ذاتية باللغة العربية.

وأكد المصدر، ضرورة توافر المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات، لشغل الوظيفة وإنجازاته السابقة، مشيرا إلى أن موعد الإعلان، يستمر لمدة شهر من 13 مارس الجاري، حتى 12 أبريل المقبل.