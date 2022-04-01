إحالة عامل للجنايات بتهمة الاعتداء على طفلته جنسيًا وحملها منه سفاحًا

أحالت النيابة العامة عاملاً في الشرقية إلى محكمة الجنايات بتهمة الاعتداء الجنسي على طفلته البالغة من العمر 13 عامًا مرات متكررة حتى حملت منه سفاحًا.

وبينت تحقيقات النيابة أن المتهم واقع المجني عليها بغير رضاها بأن جثم فوقها حال استغراقها في النوم وحسر ملابسها عنها وواقعها مواقعة الأزواج وعاود تكرار ذلك أكثر من مرة حتى حملت سفاحًا على النحو المبين بتقرير الطب الشرعي في غضون شهرَي نوفمبر وديسمبر الماضيين.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم «سعد .ع»، ارتكب جريمته محل الاتهام بما يهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها للمجني عليها وذلك على النحو المبين في التحقيقات، وبذلك يكون المتهم ارتكب جناية وجنحة مؤثمة بالمادة 267 من قانون العقوبات .

المتهم يعترف بالاعتداء على طفلته خلال نومها

واعترف المتهم خلال تحقيقات النيابة بمواقعة ابنته ومعاشرتها معاشرة الأزواج، كما أكدت والدتها في التحقيقات اعتداءه على ابنتهما جنسيًا وقت نومها، أثناء وجود زوجته بمنزل أسرتها بسبب خلافات زوجية بينهما دامت لخمسة أشهر.

كما روت الطفلة المجني عليها في تحقيقات النيابة تفاصيل الواقعة، مشيرة إلى أنها فوجئت بوالدها يجثم عليها أثناء نومها واعتدى عليها جنسيًا خلال شهرَي نوفمبر وديسمبر من العام الماضي مستغلًا ترك والدتها منزل الزوجية.

والدة الطفلة اكتشفت حمل ابنتها في الشهر الرابع

وقالت والدة الطفلة في تحقيقات النيابة أنها تزوجت من المتهم قبل 15عامًا ورُزقت منه بثلاثة أطفال أكبرهم المجني عليها البالغة من العمر 13 سنة، وأنها تركت منزل الزوجية منذ عدة أشهر وخلال تلك المدة حضرت إليها طفلتها تشكو حالتها الصحية فذهبت بها للطبيب وتأكدت أنها حامل في نصف الشهر الرابع وأن والدها اعتدى عليها خلال نومها مرات متكررة.