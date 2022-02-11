معاينة النيابة العامة تكشف سبب الحادث المروع على الطريق الإقليمي

كشفت معاينة جهات التحقيق لحادث انقلاب «ميكروباص»، أعلى الطريق الدائري بمنشأة القناطر في الجيزة، أنّ السيارة كانت تقل مجموعة من عمال إحدى الشركات، واختلت عجلة القيادة في يد سائقها ما أدى إلى انقلابها بشكل مفاجئ ونتج عن الحادث مصرع عاملين وإصابة 8 بإصابات بالغة نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

النيابة تستمع لأقوال المصابين

وتوجه فريق من النيابة العامة إلى المستشفى لسؤال المصابين عن تفاصيل وملابسات الحادث، وبسؤالهم تبين أن الحادث وقع في أحد المنحنيات على الطريق الذي يضم بنايات على جانبيه تحجب الرؤية عن السائقين وتتسبب في تكرار الحوادث ليلا.

غرفة عمليات المرور

كانت غرفة عمليات المرور قد تلقت بلاغاً من غرفة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص من أعلى الطريق الدائري الإقليمي، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث وتبين انقلاب السيارة قبل محطة رسوم الخطابة ما أسفر عن مصرع شخصين من مستقلي السيارة وإصابة 7 أخرين جرى نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم.

النيابة العام تكشف سبب تكرار حوادث الإقليمي

وبحسب بيان سابق، كشفت النيابة العامة سبب حوادث الطريق الإقليمي ليلا، مشيرة إلى أن حجب زاوية الرؤية في أحد المنحنيات بسبب وجود بنايات على جانبي الطريق يتسبب في وقوع الحوادث بتلك المنطقة.

وأكدت معاينة النيابة أن سبب الحادث لا يعفي المتهم من عقوبة تجاوزه السرعة المقررة قانونًا حال سيره بهذا المنحنى، بغض النظر عن تأثير ما أُشير إليه من حجب الرؤية على المتهم أثناء قيادته لبيان مسئوليته الجنائية عن الحادث.