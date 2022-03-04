انتحار شاب شنقا داخل مسكنه في الهرم.. خلافات زوجية بعد تركه العمل

تلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغًا بانتحار عاطل شنقا، داخل مسكنه بمنطقة «أحمد عوض»، في الهرم، وتبين انفصاله عن زوجته بعد خلافات زوجية بينهما دفعته للانتحار.

تلقى مأمور قسم الهرم العميد أحمد دسوقي، بلاغًا من والد الشاب «م.م»، 27 عامًا، عاطل، أنه تواصل مع نجله عبر هاتفه أكثر من مرة دون رد فاضطر إلى التوجه لمسكنه وحينما طرق الباب ولم يرد أقدم الأب على فتح باب الشقة عنوة ليجده معلقا في سقف الغرفة.

وانتقلت قوة من قسم شرطة الهرم إلى مكان الواقعة وتم تحرير محضرًا وإخطار النيابة العامة التي أمرت بنقل جثة الشاب إلى مشرحة زينهم لتوقيع الكشف الطبي عليها كما انتدبت الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، كما استدعت النيابة أسرة المجني عليه وزوجته لسماع أقوالهم وأمرت المباحث بسرعة استكمال تحرياتها .

التحريات: انفصلت عنه زوجته لأنه بدون عمل

وكشفت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أن المتوفي مقيم بشارع أحمد عوض بمنطقة نزلة السيسي في الهرم، وكان يمر بحاله نفسية سيئة بسبب خلافات زوجية بعد تركه العمل وهجرة الزوجة لمسكن الزوجية، ما دفعه إلى التخلص من حياته شنقا.

وصرحت النيابة بدفن جثة المتوفي بعد أن بين تقرير الطب الشرعي أن وفاة الشاب نتيجة خنقه شنقاً في محاولة انتحار منه لإزهاق روحه.