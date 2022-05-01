رمضانهم مش غريب.. «ولاء» عراقية تعيش بمصر منذ 7 سنوات: رمضان هنا طعم تاني

شهر رمضان له مكانة فريدة في ذاكرة ووجدان المصريين على مر العصور، وقد أصبغوه بمظاهر ومعان جعلته مختلفا عن سائر البلدان، لم يقتصر ذلك على أهل البلد فقط بل المقيمين فيها أيضا من الجنسيات المختلفة، إذ تستعيد ولاء نوري صاحبة الـ40 عاما وأسرتها العراقية الأصل، عادات بلدها التي تربت عليها في الشهر المبارك.

«المقلوبة والدولمة» من المأكولات الأساسية في السفرة العراقية

منذ 7 سنوات، جاءت «ولاء» وأسرتها إلى مصر، لتستقر في القاهرة وتصبح واحدة من أهلها: «ليا 7 سنين في مصر أنا وأولادي ومصر جميلة»، هكذا بدأت حديثها لـ«الوطن»، إذ كشفت طبيعة المأكولات العراقية في شهر رمضان عند تناول وجبة الإفطار والتي منها أكلة «المقلوبة» وهي تتكون من البطاطس والباذنجان والأرز وكذلك أكلة «الدولمة» وهي تشبه المحشي المصري: «الدولمة دي عاملة زي المحشي المصري ولكن الاختلاف في الاسم بس»، لافتة إلى أنها أساسية على الموائد العراقية.

طبيعة وجبة السحور في العراق

أما عن طبيعة تناول وجبة السحور في العراق، فتعتمد على اللحوم ونفس المأكولات التي يتم تقديمها في الإفطار: «السحور عندنا في العراق بيطبخوا طبخ كامل زي الفطار، واللحوم والرز أساسيان عندنا ومفيش الفول ولا الجبنة زي ما بيحصل هنا»، مشيرة إلى أن مشروب العرقسوس والتمر الهندي من المشروبات الأساسية في رمضان مثل مصر.

الطقوس الرمضانية العراقية

ولأن لكل دولة عادات وطقوس خاصة في استقبال الشهر الكريم تميزها عن غيرها فالطقوس العراقية الرمضانية، تتمثل في أن قبل أذان المغرب يتم ضرب أكثر من مدفع في عدة أماكن: «عندنا في كل مكان في مدفع وده بيضرب الأول وبعدين المغرب بيأذن وده أساسي»، كما أن الأطفال يتجولون في الشوارع بـ«الطبلة» ويغنوا أغنية «ماجينا يا ماجينا» وهى تشبه أغنية «وحوي يا وحوي» المصرية.

«رمضان في مصر أحلى وفيه روحانيات أكثر»، بهذه الكلمات عبرت «ولاء» عن حبها وامتنانها لمناسك وروحانيات شهر رمضان في مصر، مؤكدة أن الشعب المصري يتواجد في الشوارع وكذلك هناك افتتاحات لعدد من المحال تزامنا مع الشهر الكريم بعكس ما يحدث في العراق: «الناس في العراق بتقضي رمضان كله في البيت».