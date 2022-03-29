العراق يطلق «الإرادة الصلبة» لتعقب مسلحي داعش في 3 محافظات

أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات العراقية المشتركة انطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق لتعقب مسلحي تنظيم ما يعرف بالدولة الاسلامية «داعش» في ثلاث محافظات مختلفة، بحسب وكالة الأنباء الصينية الرسمية «شينخوا».

العملية تشمل 3 محافظات

وقالت خلية الإعلام الأمني، إن العمليات ستشمل محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار، وذلك بإسناد من طيران القوة الجوية العراقية والطيران المروحي التابع لقوات الجيش العراقي.

وأضافت، في بيان صادر اليوم، أن قيادات عمليات الجزيرة وصلاح الدين وغرب نينوى بالاشتراك مع قطعات الحشد الشعبي محاور نينوى وصلاح الدين وغرب الأنبار، باشرت تنفيذ عملية أمنية واسعة، أُطلق عليها اسم «الإرادة الصلبة»، لافتة إلى أن العملية الأمنية شملت مناطق في جنوب الحضر، وصحراء الجزيرة في شمال الفرات، ومناطق غرب وادي الثرثار بإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش.

وأوضحت خلية الإعلام أن الهدف من العملية الأمنية ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية، وتفتيش هذه المناطق ضمن قاطع المسؤولية، مشيرة إلى أن العملية يتم متابعتها من قبل الفريق أول ركن عبدالامير يارالله، ورئيس أركان الجيش والفريق عبدالأمير الشمري، نائب قائد العمليات المشتركة حيث وصلا صباح اليوم، إلى محافظة صلاح الدين للإشراف على عملية الارادة الصلبة.

ملاحقة مسلحي داعش

وفي السياق ذاته، قال مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين وهو ضابط برتبة عقيد في الجيش العراقي، طلب عدم ذكر اسمه، لـ«شينخوا» أن العملية العسكرية التي انطلقت صباح اليوم تهدف بشكل أساسي إلى تعقب مسلحي داعش في المناطق الصحراوية والوعرة التي تقع بين محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار، والتي يتخذ منها مسلحو التنظيم مخابئ لهم وينطلقون منها لشن الهجمات على القوات الأمنية والمدنيين، لافتاً إلى أن العملية جاءت بناء على معلومات استخبارتية تؤكد وجود نشاط للمسلحين في هذه المنطقة الصحراوية المفتوحة التي تربط المحافظات الثلاث وتشكل تهديدا أمنيا مستمرا لها.