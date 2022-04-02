حكاية جريمة| طالب يقتل أسرته بالسم بسبب حاجته للنقود.. مكالمة كشفت السر

في عام 2010، شهدت محافظة الإسكندرية وتحديدًا منطقة سموحة واقعة مأساوية، إذ أقدم طالب بالأكاديمية البحرية على التخلص من أسرته بدس السم لهم في وجبة السمك وذلك بسبب خلافات أسرية وحاجته إلى النقود.

بداية الواقعة كانت عندما تلقى مأمور قسم شرطة سيدي جابر بلاغا بالعثور على 3 جثث من أسرة واحدة بمنطقة سموحة، وبعد الانتقال إلى المكان، تم العثور على جثة كلا من «خالد. م» البالغ من العمر 50 عامًا ويعمل مهندسا وزوجته البالغة من العمر 40 عاما وتعمل محاسبة وابنتهما «أمينة» البالغة من العمر 20 عامًا طالبة.

وكانت جثث الضحايا في أماكن متفرقة من الشقة، وبالفحص جرى العثور على بقايا وجبة سمك و3 أكواب عصير ليمون وكوبا فارغا، كما تبين وجود نجل الأسرة ويدعى أحمد خالد، وهو طالب في الأكاديمية البحرية في حاله انهيار تام بصحبة أقاربه، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة «كوم الدكة» لتشريحها.

مكالمة هاتفية تكشف غموض القضية

وأكد تقرير الصفة التشريحية أن السمك يحتوي على سم قاتل، وفي تلك الفترة كانت بلاغات التسمم بسبب الأسماك شائعة بحسب التحقيقات، ولذك جرى حفظ القضية، ولكن بعد مرور 9 أشهر على الواقعة فجرت والدة الزوج الراحل مفاجأة قلبت موازين الأمور تماما.

بعد مرور 9 أشهر من الواقعة، أثناء تواجد رئيس مباحث قسم سيدي جابر في مكتبه، وجد سيدة مسنة تطلب مقابلته ليطلب منها الدخول، وفجرت العجوز مفاجأة بشأن القضية، إذ ذكرت أنها سمعت مكالمة بين حفيدها وهو نجل ابنها المتوفى، يتحدث إلى زوج عمته ويخبره بأنه قتل والده ووالدته وشقيقته بسبب رفضهم إعطائه أموالا من الثروة الطائلة التي تمتلكها الأسرة بالإضافة إلى رفض والده إحضار أصدقائه إلى المنزل.

المتهم يعترف بالواقعة

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم البالغ من العمر 19 عامًا، وبمواجهته بأقوال جدته اعترف بأنه وراء إرتكاب الواقعة وأيد كل ما قالته جدته، وأوضح المتهم أنه يقيم في فيلا دوبلكس وكان يريد أن يُحضر أصدقائه للفيلا لقضاء بعض الوقت مثلما يذهب هو إلى منازلهم، ولكن والده كان يرفض حضور أي من أصدقائه لكونه لديه شقيقة فقرر أن يضع السم لهم.

وتبين أن ذلك السم اشتراه والد المتهم من أجل يتخلص من كلب الجيران، ليضع السم في وجبة السمك كي يذهب أفراد أسرته إلى المستشفى ويستطيع أن يحضر أصدقائه إلى الفيلا محل سكنه، وأكدت التحقيقات أن المتهم ظل موجود مع أسرته ورفض تناول الطعام معهم كونه سيتناوله مع أصدقائه في النادي وفضل شرب عصير الليمون فقط ثم خرج من المنزل، وبعد فترة من الوقت، ظل يتصل بهاتف والده ووالدته وشقيقته لكن دون رد، فاتصل بزوج خالته وذهب معه إلى الشقة ليجدا الأب والأم والابنة جثثا هامدة.

وبإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، تم الحكم على المتهم بالإعدام شنقا، واستئناف الحكم ولكن محكمة النقض أيدت حكم الإعدام، وجرى تنفيذه قبل 4 سنوات.