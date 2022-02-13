 كشف ملابسات العثور على 3 جثث في الاسكندرية والقليوبية والفيوم

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الرمل بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة القسم مصاب بكدمات وسحجات بالجسم.

وأعلنت «الداخلية» أنه تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده إلى تحديد هوية المجنى عليه وتبين أنه سائق توك توك، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وأن وراء إرتكاب الواقعة سائق التوك توك وشقيقه، ومقيمان بذات المنطقة.

وأضاف بيان «الداخلية» أنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة، كما أضافا بإستقلالهما مركبة التوك توك قيادة المجنى عليه مُستغلان علاقة الجيرة معه وإستدراجه لمكان العثور عليه لسرقة المركبة قيادته، وما أن وصلوا لمكان الواقعة قاما بالإعتداء عليه وإحداث إصابته التى أودت بحياته، واستوليا على التوك توك، وتم بإرشادهما ضبط المركبة المستولى عليها لدى عميلهما سىء النية «سائق التوك توك»، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية وأمكن ضبطه، ومركبة التوك توك المستولى عليها.

كشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بالفيوم

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبشواى بمديرية أمن الفيوم بالعثور على جثة «أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة سنهور بالفيوم» بدائرة المركز وبها عيار نارى بالجسم.

وأعلنت «الداخلية» أنه تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بالفيوم».

وكشف بيان «الداخلية» أنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه، وأنه تقابل مع المجنى عليه بالمنطقة محل العثور على جثته لحل الخلافات فحدثت بينهما مشاجرة، قام على إثرها المتهم بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجنى عليه من بندقية آلية كانت بحوزته أحدثت إحداها إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته، وتم بإرشاده ضبط السلاح المُستخدم فى إرتكاب الواقعة.

ضبط المتورط في مقتل سيدة بالقليوبية

وبالنسبة لما تبلغ لقسم شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بالعثور على إحدى السيدات داخل مسكنها بدائرة القسم، متوفاه وبها آثار إعتداء بسلاح أبيض، أفادت «الداخلية» بأنه تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية ، أسفرت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة «طليق المجنى عليها، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم» لانفصال المجنى عليها عن المتهم، وبسؤال شقيق المجنى عليها قرر بتلقيه إتصال هاتفى من المتهم أخبره خلاله بقيامه بقتل شقيقته إنتقاما منها.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وبتخلصه من الأداة المُستخدمة (سكين) بإلقائها بأحد المصارف المائية. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.